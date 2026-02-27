  • İSTANBUL
Gündem META'dan ailelere "riskli arama" uyarısı! 'Çocuğunuz yasaklı sitelere giriyor'
Gündem

META'dan ailelere "riskli arama" uyarısı! ‘Çocuğunuz yasaklı sitelere giriyor’

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
META'dan ailelere "riskli arama" uyarısı! ‘Çocuğunuz yasaklı sitelere giriyor’

Sosyal medya devi Meta, genç kullanıcıların güvenliğini artırmak amacıyla Instagram üzerinde yeni bir denetim mekanizmasını hayata geçiriyor. Özellikle ABD ve Avrupa'da çocuk güvenliği konusunda yoğun baskı altında olan platform, riskli içeriklere yönelen gençlerin ebeveynlerini doğrudan bilgilendirecek.

Tekrarlanan aramalarda bildirim gidecek

Yeni düzenleme kapsamında, Instagram'daki "genç hesabı" kullanıcılarının belirli bir zaman dilimi içerisinde intihar veya kendine zarar verme ile ilgili konuları tekrarlı şekilde araması durumunda sistem alarm verecek. Bu aramaların yapıldığı tespit edildiği an, ebeveyn denetim programını kullanan ailelere otomatik bir uyarı gönderilecek.

Bildirimler her kanaldan iletilecek

Instagram'ın çocuk denetim araçlarını aktif olarak kullanan veliler, çocuklarının desteğe ihtiyacı olabileceğine dair şu kanallar üzerinden bilgilendirilecek:

  • E-posta ve kısa mesaj (SMS)
  • WhatsApp bildirimleri
  • Uygulama içi uyarı mesajları

Uzman desteği ve küresel yayılım

Meta, sadece uyarı göndermekle kalmayacak; aynı zamanda ebeveynlere bu hassas konuları çocuklarıyla nasıl konuşmaları gerektiğine dair uzmanlar tarafından hazırlanan rehber içerikler de sunacak.

Uygulama ilk etapta gelecek haftalardan itibaren ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da devreye alınacak. Yılın ilerleyen dönemlerinde ise Türkiye dahil diğer ülkelerde kullanıma sunulması bekleniyor.

Not: Bu hamle, META şirketinin çocuklara ve gençlerin ruh sağlığına zarar verdiği iddiasıyla ABD yargısında birden fazla davayla karşı karşıya kaldığı bir dönemde atılması açısından büyük önem taşıyor.

Yorumlar

Kafkas

Bu teknoloji devi, önce ahlâkı bitirdi, şimdi de güya kurtarmaya çalışıyor. Her pisliğin başı İslam karşıtı güruh.

Ahmet Kar

Sayenizde Gençliği bu hale getirdiniz bunun vebalini bakalım nasıl kaldıracaksınınız,bu hale getiren siz,şikayet eden yine siz ,Zeytinyağı gibisiniz.
