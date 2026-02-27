META'dan ailelere "riskli arama" uyarısı! ‘Çocuğunuz yasaklı sitelere giriyor’

Tekrarlanan aramalarda bildirim gidecek

Yeni düzenleme kapsamında, Instagram'daki "genç hesabı" kullanıcılarının belirli bir zaman dilimi içerisinde intihar veya kendine zarar verme ile ilgili konuları tekrarlı şekilde araması durumunda sistem alarm verecek. Bu aramaların yapıldığı tespit edildiği an, ebeveyn denetim programını kullanan ailelere otomatik bir uyarı gönderilecek.

Bildirimler her kanaldan iletilecek

Instagram'ın çocuk denetim araçlarını aktif olarak kullanan veliler, çocuklarının desteğe ihtiyacı olabileceğine dair şu kanallar üzerinden bilgilendirilecek:

E-posta ve kısa mesaj (SMS)

WhatsApp bildirimleri

Uygulama içi uyarı mesajları

Uzman desteği ve küresel yayılım

Meta, sadece uyarı göndermekle kalmayacak; aynı zamanda ebeveynlere bu hassas konuları çocuklarıyla nasıl konuşmaları gerektiğine dair uzmanlar tarafından hazırlanan rehber içerikler de sunacak.

Uygulama ilk etapta gelecek haftalardan itibaren ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da devreye alınacak. Yılın ilerleyen dönemlerinde ise Türkiye dahil diğer ülkelerde kullanıma sunulması bekleniyor.

Not: Bu hamle, META şirketinin çocuklara ve gençlerin ruh sağlığına zarar verdiği iddiasıyla ABD yargısında birden fazla davayla karşı karşıya kaldığı bir dönemde atılması açısından büyük önem taşıyor.