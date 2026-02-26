Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi hayatım boyunca daima gençlerle yol yürüdüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK Öğrencileri, Sporcular ve Gençlerle İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu mübarek ayda tuttuğunuz oruçların hak katında kabul olmasını temenni ediyorum.

Ramazan bu yıl maşallah bir başka yaşanıyor

Ecdadımızın bir şefkat ve adalet medeniyeti inşa ettiği bu topraklarda Ramazan'ın zengin, manevi atmosferi bu yıl maşallah bir başka yaşanıyor.

Gençlerimiz öncü rol oynuyor

Halkımız birbiriyle daha fazla kaynaşıyor, kucaklaşıyor. Yaralar el birliği ile sarılırken, ihtiyaç sahiplerine daha fazla el uzatılıyor. Bu çalışmaların bir çoğunda hamdolsun, gençlerimiz öncü rol oynuyor.

Siyasi hayatım boyunca daima gençlerle yol yürüdüm

Bakınız şunu bugün bir kez daha tüm samimiyetimle yürekten, gönülden ifade etmek isterim. Yarım asrı bulan siyasi hayatım boyunca daima gençlerle yol yürüdüm.

Bir siyasetçi olarak bundan onur duydum

Gençlerle dava ve mücadele arkadaşlığı yapmaya önem verdim, değer verdim. Açıkçası bir siyasetçi olarak bundan onur duydum.

3 Kasım 2002'den itibaren sadece seçimlerde değil, girdiğimiz her zorlu mücadelede de yanımızda hep gençler vardı.

Sizlerle nice engelleri birlikte aştık, nice saldırıları birlikte püskürttük, nice hayali birlikte gerçeğe dönüştürdük.

Şahsım için bu anlamlı günde, bize yol ve mücadele arkadaşlığı yapan tüm gençlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Gözlerinizde parlayan umut ışıkları gücümüzü ve şevkimizi arttırıyor bizim tek bir gayemiz var. O da baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer

Gençlerimizin huzurla güvenle yaşayabileceği küresel güç Türkiye için ilk günkü heyecanla çalışmaya,son nefesimize kadar bu uğurda koşturmaya devam edeceğiz

TEKNOFEST gençliği, azmini, inancını ve heyecanını kırmayı amaçlayan türlü kirli kampanyalara rağmen gürül gürül yatağında akıyor

İHA ve SİHA'lardan uzay çalışmalarına, yapay zekadan, büyük teknoloji girişimlerine ülkemizin elde ettiği her kazanımda bu topraklarda yetişen genç mühendislerin, genç araştırmacıların, girişimcilerin alın teri var