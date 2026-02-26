  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu! Bakan Kurum: COP31 uzlaşmanın, Türkiye çözümün adresi olacak CHP’lilerin “ilahi” hazımsızlığı sürüyor! "Beklentiler iyileşti" diyen Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi eşik değeri aştı Bombalı saldırı hazırlığını MİT bastı: 4 terörist paket! Cumhur İttifakı’nda ‘doğum günü’ zerafeti: Bahçeli'den Erdoğan'a hediyesinde dikkat çeken detay Birçok ilde eğitime ara verildi: Çok kuvvetli kar yağışı geliyor… Orban’dan Zelenskiy’e “Savaş senin problemin” çıkışı! Petrol boru hattını hemen aç Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Yapay zeka hız katıyor: Günde 16 binden fazla fetva yanıtı
Gündem Durand Hattı'nda savaş sesleri! Afganistan'dan Pakistan'a dev misilleme: 17 askeri nokta ele geçirildi!
Gündem

Durand Hattı'nda savaş sesleri! Afganistan'dan Pakistan'a dev misilleme: 17 askeri nokta ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Durand Hattı'nda savaş sesleri! Afganistan'dan Pakistan'a dev misilleme: 17 askeri nokta ele geçirildi!

Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilim, karşılıklı saldırılarla topyekün bir çatışma riskine dönüştü. Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ve sivillerin ölümüne neden olan hava saldırılarına cevaben, "Durand Hattı" boyunca geniş kapsamlı bir kara operasyonu başlattıklarını duyurdu. Mücahid, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Afgan güçlerinin Pakistan ordusuna ait 17 askeri noktayı ele geçirdiğini ve çok sayıda Pakistan askerinin etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirdi.

Sözcü Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Durand Hattı boyunca başlatılan operasyonların Pakistan'a bağlı askeri unsurlara karşı yürütüldüğünü belirtti.

Şu ana kadar Pakistan ordusuna ait olduğu öne sürülen 15 askeri noktanın kontrolünün ele geçirildiğini aktaran Mücahid, operasyonlar sırasında Pakistan tarafında çok sayıda askerin öldürüldüğünü, bazılarının da ele geçirildiğini iddia etti.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan'a misilleme kapsamında sınır hattı boyunca Khost, Paktia, Nuristan ve bazı diğer bölgelerde operasyonların sürdüğü kaydedildi.

 

- Pakistan: Sınır hattında açılan ateşe karşılık verildi

Pakistan Enformasyon Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Afganistan'ın sınır hattında bulunan birçok noktaya ateş açtığı aktarıldı.

Açılan ateşe Pakistan güvenlik güçlerinin derhal ve etkili şekilde karşılık verdiği vurgulanan açıklamada, Afganistan tarafında can kaybı olduğu ve askeri teçhizatın imha edildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, ülkenin toprak bütünlüğü ile vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı bildirildi.

 

- Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Pakistan ordusu onlarca Afgan sivili katletti!
Pakistan ordusu onlarca Afgan sivili katletti!

Dünya

Pakistan ordusu onlarca Afgan sivili katletti!

Pakistan Ordusunun öldürdüğü 17 sivil Afgan için cenaze töreni gerçekleştirildi
Pakistan Ordusunun öldürdüğü 17 sivil Afgan için cenaze töreni gerçekleştirildi

Dünya

Pakistan Ordusunun öldürdüğü 17 sivil Afgan için cenaze töreni gerçekleştirildi

Pakistan'ın Afganistan saldırısı bölgeyi savaşa itiyor!
Pakistan'ın Afganistan saldırısı bölgeyi savaşa itiyor!

Dünya

Pakistan'ın Afganistan saldırısı bölgeyi savaşa itiyor!

Özbekistan Afganistan’ın altını üstüne getirecek! Jeolojik arama çalışmaları resmen başladı
Özbekistan Afganistan’ın altını üstüne getirecek! Jeolojik arama çalışmaları resmen başladı

Dünya

Özbekistan Afganistan’ın altını üstüne getirecek! Jeolojik arama çalışmaları resmen başladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Bazı atasözlerimiz süper. Atalarımız iki çıplak bir hamama yakışır demişler. Bu iki müslüman ülke her ne kadar kardeş ülkelerse de maalesef şunu söylemek mecburiyetindeyiz her ikisi de daha yapılması gereken muasır medeniyete ulaşabilmesi için çok ekmek yemeleri gerekiyor, her şeyden önce insanları işsiz ve kısmen aç. Bunca eğitim sağlık ve işsizlik sorunları varken bunların böyle birbirlerine saç saça baş başa girişmeleri gerçekten akıl dışı bir Hadise. Bu ülkelerin onlarca milyon insanları yurt dışında aç bi ilaç senelerce Avrupa'ya gideceğim diye sürünmekte çalışmakta çabalamakta yahu durum böyle iken ne gereği var birbirinize böyle düşman oluyorsunuz? ayrıca paylaşamayacak neyiniz var? Allah akıl versin Feraset versin.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23