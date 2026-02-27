  • İSTANBUL
Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı felç etti
Eğitim

Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı felç etti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı felç etti

Erzincan’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Sivas, Gümüşhane ve Erzurum bağlantılı üç ana kara yolu ulaşıma kapatıldı. Geçitlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle üç ana güzergah ulaşıma kapatıldı.

Erzincan-Sivas, Erzincan-Gümüşhane ve Erzincan - Erzurum kara yolları yoğun tipi nedeniyle araç geçişlerine kapatılırken, geçitlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.
Erzincan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, rüzgârın etkisiyle tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle Erzincan-Sivas, Erzincan- Erzurum ile Erzincan-Gümüşhane kara yolları araç trafiğine kapatıldı. Sakaltutan Geçidi başta olmak üzere güzergâhlarda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kontrol noktalarında görev yapan polis ekipleri, sürücülerin geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmetli geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi.

