Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı felç etti
Erzincan’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Sivas, Gümüşhane ve Erzurum bağlantılı üç ana kara yolu ulaşıma kapatıldı. Geçitlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor.
Erzincan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, rüzgârın etkisiyle tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle Erzincan-Sivas, Erzincan- Erzurum ile Erzincan-Gümüşhane kara yolları araç trafiğine kapatıldı. Sakaltutan Geçidi başta olmak üzere güzergâhlarda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kontrol noktalarında görev yapan polis ekipleri, sürücülerin geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmetli geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi.