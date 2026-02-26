  • İSTANBUL
O ilimizde eğitime kar engeli!

Erzurum’da etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma sebebiyle üç ilçede yarın okullar tatil edildi.

Erzurum’da devam eden kar yağışı ve soğuk sebebiyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu bildirdi.

 

Baruş, şunları kaydetti:

"İlimizde etkili olan kar yağışının devam etmesi, soğuk hava sebebiyle yollarda don ve buzlanma oluşması nedeniyle, cuma günü, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

