  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siber dolandırıcıların kripto oyunu bozuldu! 11 ilde eş zamanlı baskın: 19 gözaltı, 17 tutuklama AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı? Bilim dünyası şokta! Sen de mi Deccal: Hawking’in de çıplak kızlarla fotoğrafları ortaya çıktı ABD ile İran Tekrar masada: Nükleer pazarlıkta üçüncü perde! Çelik’ten Özel’e 'ilahi' tepkisi: 'Siyasi navigasyon' problemi vahim bir noktaya geldi Özel üniversitede "dönem ödevi" dehşeti! Göğsünden bıçakladı Özgür Özel’e kendi yazarından şok salvolar: "Sözünü neden tutmadın?" 28 Şubat zulmü azmini kıramadı: Başörtüsü engeline inat fakülte ikincisi oldu İsrail'in pozisyonu tersine döndü Suriye'de kan kaybediyor
Gündem Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti
Gündem

Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu!
Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu!

Spor

Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu!

Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti
Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti

Gündem

Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti

O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?
O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?

Gündem

O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?

Cumhur İttifakı’nda ‘doğum günü’ zerafeti: Bahçeli'den Erdoğan'a hediyesinde dikkat çeken detay
Cumhur İttifakı’nda ‘doğum günü’ zerafeti: Bahçeli'den Erdoğan'a hediyesinde dikkat çeken detay

Gündem

Cumhur İttifakı’nda ‘doğum günü’ zerafeti: Bahçeli'den Erdoğan'a hediyesinde dikkat çeken detay

Erdoğan'dan Hocalı mesajı: Asla unutmayacağız
Erdoğan'dan Hocalı mesajı: Asla unutmayacağız

Gündem

Erdoğan'dan Hocalı mesajı: Asla unutmayacağız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23