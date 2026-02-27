Susuzluk Tehlikesi Kapıdaydı! Yozgat’ta Baraj Yağışlarla Canlandı

2015 yılında tamamlanan ve yaklaşık 48 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Musabeyli Cemil Çiçek Barajı, geçen yıl kuraklık nedeniyle ciddi bir kriz yaşamıştı. 24 Aralık’ta barajdaki su miktarı kullanılabilir seviyenin altına düşünce zemin toprağında çatlaklar oluşmuş, bunun üzerine kent merkezinde kademeli su kesintisine gidilmişti. Baraj; Yozgat merkez, Yerköy ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi ve Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Uzun süren kuraklık nedeniyle su seviyesi “ölü hacim” olarak adlandırılan kritik eşiğin altına kadar gerilemişti. Ancak dere yataklarında yapılan ıslah çalışmaları ve son aylarda etkili olan yağışlarla birlikte barajda yeniden su birikmeye başladı. Doluluk oranı yüzde 15’e yükselirken, havzada yaklaşık 10 milyon metreküp su bulunduğu belirtiliyor.

Barajı besleyen kaynaklardan biri olan Kirazlı Göleti de yağışlarla birlikte yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Kentin önemli su kaynaklarından Evci Şelalesi ise yeniden akmaya başladı.

Kazım Arslan, son üç yıldır kuraklık yaşandığını ve geçen yıl baraja neredeyse hiç su girişi olmadığını hatırlatarak, açılan kuyular, iyileştirme çalışmaları ve kanallar sayesinde su toplanmaya başlandığını ifade etti. Mevcut suyun şehri bir süre idare edebileceğini ancak yeterli olmadığını vurgulayan Arslan, yeni su kaynakları için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Şehre saniyede yaklaşık 400 litre su verildiğini aktaran Arslan, yağışların yıl boyunca devam etmesi halinde önemli bir rahatlama yaşanabileceğini söyledi. Ayrıca suyun tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.