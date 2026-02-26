AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.