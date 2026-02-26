  • İSTANBUL
AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

