Hamaney cephesinden açıklama geldi Mesele buysa anlaşma mümkün

Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Müzakerelerin temel konusu İran’ın nükleer silah geliştirmemesi ise bu husus Hamaney’in fetvası ve İran’ın savunma doktriniyle zaten uyumludur.

İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Müzakerelerin temel konusu İran’ın nükleer silah geliştirmemesi ise bu husus Hamaney’in fetvası ve İran’ın savunma doktriniyle zaten uyumludur. Bu durumda hızlı bir anlaşmaya varmak mümkündür" dedi.

İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani, İsviçre’nin Cenevre kentinde ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şemhani, temel meselenin nükleer silahlar olması durumunda bir anlaşmanın "ulaşılabilir" olduğunu işaret etti. Şemhani, "Müzakerelerin temel konusu, İran’ın nükleer silah geliştirmemesi ise bu husus Hamaney’in fetvası ve İran’ın savunma doktriniyle zaten uyumludur. Bu durumda hızlı bir anlaşmaya varmak mümkündür. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, böyle bir anlaşma için gerekli destek ve yetkiye sahiptir" ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasında İran’ın nükleer programına ilişkin yürütülen dolaylı müzakerelerin üçüncü turu, bugün Umman’ın arabuluculuğunda Cenevre’de devam ediyor. Taraflar, dolaylı müzakereler kapsamında ilk olarak 6 Şubat’ta Umman’ın başkenti Maskat’ta bir araya gelmiş, ikinci tur görüşmeler ise 17 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmişti.

Tahran yönetimi, nükleer silah üretiminin İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in fetvasıyla yasaklandığını ve ülkenin savunma doktrininde nükleer silaha yer verilmediğini vurgularken, ABD tarafı ise İran’ın nükleer programının kapsamı, uranyum zenginleştirme oranı ve denetim mekanizmalarına ilişkin daha güçlü ve bağlayıcı güvenceler talep ediyor.

