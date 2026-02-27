İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu! Süper Lig'e mi geliyor?

Çalhanoğlu’nun Inter ile 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Olası bir transferde bonservis bedeli, oyuncunun maaş beklentisi ve Inter’in sportif planlaması belirleyici olacak. Galatasaray cephesinde taraftarın heyecanı artarken, Inter tarafında ise sezon sonuna kadar resmi bir karar bekleniyor. Avrupa futbolunun dikkatle izlediği bu gelişme, yaz transfer döneminin en çok konuşulan dosyalarından biri olmaya aday görünüyor.