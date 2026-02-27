İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu! Süper Lig'e mi geliyor?
Inter’in milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun sözleşmesini uzatmayı düşünmediği iddiası İtalya’da manşetlere taşındı. Galatasaray ihtimali ise transfer kulislerini hareketlendirdi.
Inter’in milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun sözleşmesini uzatmayı düşünmediği iddiası İtalya’da manşetlere taşındı. Galatasaray ihtimali ise transfer kulislerini hareketlendirdi.
İtalya Serie A’da liderlik mücadelesi veren Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Inter yönetimi 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun kontratını uzatmayı düşünmüyor.
Haberde, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öne sürüldü. Ancak tarafların uygun bir transfer fırsatı bulamaması halinde Çalhanoğlu’nun bir sezon daha Inter’de kalabileceği ve ardından İtalya’ya veda edebileceği belirtildi.
İtalyan basınındaki iddiaya göre Çalhanoğlu’nun yeni adresi büyük ihtimalle Galatasaray olabilir. Milli futbolcunun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile sık sık görüştüğü ileri sürüldü. Okan Buruk daha önce İtalyan basınına yaptığı açıklamada, “Hakan Çalhanoğlu’nu iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Taraftarımız da onun gelmesini istiyor. Onu kollarımızı açarak bekliyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da daha önce La Gazzetta dello Sport’a verdiği demeçte, ocak ayında Hakan için girişimde bulunduklarını doğrulamıştı. Inter yönetiminin ara transfer döneminde ayrılığa sıcak bakmadığını belirten Kavukcu, “Ne zaman bilmiyorum ama bir gün onun bizim için oynayacağını göreceğiz.” demişti.
Çalhanoğlu’nun Inter ile 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Olası bir transferde bonservis bedeli, oyuncunun maaş beklentisi ve Inter’in sportif planlaması belirleyici olacak. Galatasaray cephesinde taraftarın heyecanı artarken, Inter tarafında ise sezon sonuna kadar resmi bir karar bekleniyor. Avrupa futbolunun dikkatle izlediği bu gelişme, yaz transfer döneminin en çok konuşulan dosyalarından biri olmaya aday görünüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23