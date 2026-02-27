Ramazan’da Susatmayan Güç Deposu: Tek Kaseyle Saatlerce Tokluk

Ramazan’da sahurda yapılan doğru tercihler, gün içinde hem susuzluk hem de açlık hissini büyük ölçüde azaltıyor. Uzmanlar özellikle tuzlu, baharatlı ve kızartılmış yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini vurgularken; protein, lif ve su oranı yüksek besinlerin tercih edilmesini öneriyor. İşte hem pratik hem de susatmayan bir sahur önerisi…

Yoğurtlu Yulaflı Sahur Kasesi

Malzemeler:

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı chia tohumu (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı bal

1 avuç çiğ badem veya ceviz

Mevsim meyveleri (muz, çilek, elma gibi)

Hazırlanışı:

Yulafı ve yoğurdu bir kapta karıştırın. Üzerine chia tohumu ve balı ekleyin. Doğranmış meyveler ve çiğ kuruyemişlerle süsleyerek tüketin. İsterseniz karışımı geceden hazırlayıp buzdolabında bekleterek daha yumuşak bir kıvam elde edebilirsiniz.

Neden Susatmıyor?

Yoğurt, yüksek su oranı sayesinde vücudun sıvı dengesini korumaya yardımcı olur.

Yulaf, lif içeriğiyle uzun süre tokluk sağlar.

Kuruyemişler, sağlıklı yağlar sayesinde enerji verir ancak aşırı tuzlu olmamasına dikkat edilmelidir.

Meyveler, doğal şeker ve su içerikleriyle hem enerji hem de ferahlık sağlar.

Uzmanlar sahurda en az 2 bardak su içilmesini, çay ve kahve tüketiminin ise sınırlı tutulmasını öneriyor. Ayrıca salam, sucuk, peynir gibi yüksek tuz içeren ürünlerin fazla tüketilmesi gün içinde susuzluğu artırabiliyor.

Dengeli ve hafif bir sahur, Ramazan boyunca hem daha rahat bir oruç süreci hem de gün içinde daha yüksek enerji anlamına geliyor.