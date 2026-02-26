  • İSTANBUL
Epstein dosyası AB'ye uzandı! Peter Mandelson hakkında yolsuzluk talebi
Dünya

Epstein dosyası AB’ye uzandı! Peter Mandelson hakkında yolsuzluk talebi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Epstein dosyası AB’ye uzandı! Peter Mandelson hakkında yolsuzluk talebi

Avrupa Birliği Komisyonu, Epstein dosyasında adı sık geçen eski AB Ticaret Komiseri Peter Mandelson için yolsuzluk soruşturması açılmasını istedi.

Jeffrey Epstein dosyasının yankıları Avrupa Birliği’ne uzandı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2004-2008 yıllarında ticaretten sorumlu Komisyon üyesi olan ve ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyasında adı sıklıkla geçen İngiliz siyasetçi Peter Mandelson'a yönelik yolsuzluk soruşturması açılmasını talep etti.

 

OLAF başvuruda bulundu

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, AB Komisyonu, eski ticaret komiseri Mandelson hakkında soruşturma açılması için Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'ne (OLAF) başvuruda bulundu.

 

Soruşturmada, Mandelson'un, 2010 yılında avroyu kurtarmak için hazırlanan 500 milyar avroluk paket hakkında Epstein'e bilgi vererek AB kurallarını ihlal edip etmediği değerlendirilecek.

Epstein ile bağlantıları bulunan, İngiltere'de Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde bakanlık yapan Mandelson İngiltere'nin Washington Büyükelçisi görevinde de bulunmuştu.

 

Kefaletle serbest bırakıldı

72 yaşındaki Mandelson, 23 Şubat’ta İngiltere’de kamu görevini kötüye kullanmak şüphesiyle gözaltına alınmış, 24 Şubat’ta kefaletle serbest bırakılmıştı.

İngiltere’deki soruşturma, Mandelson'ın bakan olarak görev yaptığı dönemde piyasa açısından hassas nitelikte bazı resmi bilgileri Epstein'a ilettiği iddiaları üzerine başlatılmıştı.

 

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Epstein ile yakın ilişkileri ortaya çıkan Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirerek özür dilemişti.

