  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bombalı saldırı hazırlığını MİT bastı: 4 terörist paket! Cumhur İttifakı’nda ‘doğum günü’ zerafeti: Bahçeli'den Erdoğan'a hediyesinde dikkat çeken detay Birçok ilde eğitime ara verildi: Çok kuvvetli kar yağışı geliyor… Orban’dan Zelenskiy’e “Savaş senin problemin” çıkışı! Petrol boru hattını hemen aç Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Yapay zeka hız katıyor: Günde 16 binden fazla fetva yanıtı Kafkasya’da yeni güç hattı: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan bloğu Siber dolandırıcıların kripto oyunu bozuldu! 11 ilde eş zamanlı baskın: 19 gözaltı, 17 tutuklama AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?
Gündem Fatih Erbakan’dan Kocaeli’de "Siyonizm" uyarısı! "Ya İslam Birliği ya esaret" dedi: D160 projesini ilan etti!
Gündem

Fatih Erbakan’dan Kocaeli’de "Siyonizm" uyarısı! "Ya İslam Birliği ya esaret" dedi: D160 projesini ilan etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fatih Erbakan’dan Kocaeli’de "Siyonizm" uyarısı! "Ya İslam Birliği ya esaret" dedi: D160 projesini ilan etti!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli’de düzenlenen iftar programında teşkilatına ve dünyaya sert mesajlar gönderdi. Gölcük Kongre Sarayı’nda partililerle buluşan Erbakan, dış politikadaki gelişmeleri Milli Görüş penceresinden değerlendirerek, bölgedeki asıl hedefin Türkiye olduğunu iddia etti. "Kendimize gelmezsek siyonizmin kölesi olacağız" diyen Erbakan, kurtuluş reçetesi olarak babası Necmettin Erbakan'ın mirası olan projelerin genişletilmesini işaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli’de partisinin iftar programına katıldı.

Gölcük Kongre Sarayı'ndaki iftar öncesinde konuşan Erbakan, ABD'nin son dönemdeki politikalarını eleştirerek, Türkiye'de Milli Görüş'ün iktidar olması gerektiğini savundu.

Asıl hedefin Türkiye olduğunu iddia eden Erbakan, bir an evvel kendilerine gelmeleri ve gayret etmeleri gerektiğini kaydetti.

Erbakan, Milli Görüş'ün iktidar olmasının ABD ve İsrail'in planlarının en az 50-100 sene akamete uğraması anlamına geleceğini söyleyerek, "1997'de Milli Görüş lideri merhum Erbakan Hoca'mız başbakan oldu diye planlarını 50 sene ertelemek zorunda kaldılar. Şimdi yine Milli Görüş'ümüzü iktidar yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

 

D8'in canlandırılması, D160'ın hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Erbakan, "Allah'ın izniyle İslam Birliği'nin öncülüğünde 160 ezilen ülkenin bir araya geldiği D160'ın hayata geçirilmesi gerek. Ya bunları yapacağız ya da siyonizmin kölesi olacağız." ifadelerini kullandı.

Erbakan, bu nedenle Yeniden Refah Partisinin Kocaeli'de mahalle teşkilatlarını tamamlamasının büyük önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından partililerle orucunu açan Erbakan, daha sonra partiye yeni katılan üyelere rozet taktı.

Programa, Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, İl Başkanı Ahmet Emre Aydın, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığına Adaylığını Açıkladı
Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığına Adaylığını Açıkladı

Gündem

Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığına Adaylığını Açıkladı

Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…
Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

Gündem

Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

YRP Uçurumun kenarında! Fatih Erbakan Aynı Yanlışa Düşerse Sonu Saadet Partisi Gibi Olur!
YRP Uçurumun kenarında! Fatih Erbakan Aynı Yanlışa Düşerse Sonu Saadet Partisi Gibi Olur!

Gündem

YRP Uçurumun kenarında! Fatih Erbakan Aynı Yanlışa Düşerse Sonu Saadet Partisi Gibi Olur!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Maşallah

Şuurlu milli yerli bu ülkeye huzur mutluluk getirsin M Fatih erbakan Allah yardımcın olsun

Emekli Vatandaş

Fatih erbakan,sen biran once gercek milli görüşçü ol,yerlu ve milli oldugunu ispat et.chp nin kayığından bir in emin olalım güvenelim sana sonra saçma sapan olmassa projelerin dinleriz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23