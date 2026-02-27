  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye ekonomisinde 1,6 trilyon dolarlık rekor yılı! Bakan Bolat duyurdu: 2002'den bu yana 6 kat dev büyüme! Gazze’de "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin açılışı yapıldı! İkincisi de yakında açılacak İngiltere’de neler oluyor? Camiye baltalı çekiçli saldırıyı cemaat önleyince, Müslümanların merkezini yaktılar HÜDA PAR’dan dikkat çeken 'uyuşturucu testi' talebi NATO'dan Avrupalılara "Aklınızı başınıza alın" çağrısı! Rutte resti çekti: "ABD ne yapacak diye ağlamayı bırakın!" Meclis'te "suça sürüklenen çocuklar" için dünya modelleri masaya yatırıldı! "Okul polisi" sınıfta kaldı, rehabilitasyon öne çıktı! Parayı bitirdiler gözünü çocukların sahasına diktiler Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle Erdoğan'dan Hocalı mesajı: Asla unutmayacağız CHP “Okullarda Ramazan’ı” bir türlü hazmedemedi! CHP’li Adıgüzel: Anayasa’daki din ve vicdan özgürlüğüne aykırı…
Dünya ABD, Meksikalı uyuşturucu kaçakçısı kardeşlerin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Dünya

ABD, Meksikalı uyuşturucu kaçakçısı kardeşlerin başına 10 milyon dolar ödül koydu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
ABD, Meksikalı uyuşturucu kaçakçısı kardeşlerin başına 10 milyon dolar ödül koydu

ABD yönetimi, Meksika'nın en tehlikeli uyuşturucu şebekelerinden Sinaloa Karteli'nin bölge yöneticisi olan iki kardeşi hedef aldı. "La Rana" ve "Aquiles" lakaplı kardeşlerin yakalanması için toplamda 10 milyon dolar ödül konulduğu açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, küresel uyuşturucu trafiğinin merkezinde yer alan Sinaloa Karteli’nin üst düzey isimlerine yönelik operasyonel bir adım attı. Yapılan resmi açıklamada, kartelin önde gelen yöneticilerinden Rene Arzate-Garcia ve kardeşi Alfonso Arzate-Garcia’nın yakalanması veya mahkum edilmesini sağlayacak bilgiler için kişi başı 5 milyon dolar ödül vaat edildi. Dünyanın en vahşi şebekelerinden biri olarak bilinen grubun bu iki kilit ismi, ABD adaletinin en çok arananlar listesine üst sıralardan giriş yaptı.

SINIRIN KRİTİK NOKTASI TIJUANA ONLARDAN SORULUYOR

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) tarafından paylaşılan raporlara göre, Rene ve Alfonso kardeşler yaklaşık 15 yıldır kartelin en stratejik bölgesini yönetiyor. Meksika sınırında yer alan ve ABD’nin California eyaletine açılan kapı olarak görülen Tijuana bölgesinin kontrolünü ellerinde tutan kardeşler, sevkiyat yollarının mutlak hakimi konumunda. Bölgedeki yoğun çatışmalara ve rakip gruplara rağmen bu koridoru yönetmeye devam eden ikili, kartelin finansal damarlarını besleyen kilit aktörler olarak tanımlanıyor.

FENTANİL SEVKİYATINDAKİ RİSKLİ ROLLERİ

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, kardeşlerin özellikle "fentanil" kaçakçılığındaki rollerine vurgu yapıldı. Trump yönetimi tarafından kitle imha silahı kadar tehlikeli olarak nitelendirilen bu ölümcül maddenin ABD’ye sokulmasında Arzate-Garcia kardeşlerin ana sorumlu olduğu belirtildi. Yasa dışı fentanil sevkiyatının ABD’deki aşırı doz ölümlerini tetiklediğine dikkat çekilirken, bu operasyonun söz konusu zehir trafiğini kesmek için hayati önem taşıdığı ifade edildi.

KARTEL "KÜRESEL TERÖRİST" LİSTESİNDE

Sinaloa Karteli’ne yönelik baskılar sadece para ödülüyle sınırlı kalmıyor. Trump yönetimi, geçtiğimiz yıl aldığı radikal kararla karteli hem "Yabancı Terör Örgütü" (FTO) hem de "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" (SDGT) listesine dahil etmişti. Bu statü, kartel üyelerinin ve onlara yardım edenlerin uluslararası alanda hareket kabiliyetini kısıtlarken, ABD’nin bu suç şebekesine karşı askeri ve hukuki imkanlarını daha geniş bir çerçevede kullanmasına olanak tanıyor.

 

Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!
Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!

Dünya

Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!

Uyuşturucu baronunun öldürülmesi Meksika'yı karıştırdı
Uyuşturucu baronunun öldürülmesi Meksika'yı karıştırdı

Dünya

Uyuşturucu baronunun öldürülmesi Meksika'yı karıştırdı

Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur kaldı! Karteller mi kaçırdı, öldürüldü mü?
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur kaldı! Karteller mi kaçırdı, öldürüldü mü?

Medya

Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur kaldı! Karteller mi kaçırdı, öldürüldü mü?

Sheinbaum’dan Meksika’ya Sükûnet Çağrısı: Şiddet Olayları Sonrası Alarm
Sheinbaum’dan Meksika’ya Sükûnet Çağrısı: Şiddet Olayları Sonrası Alarm

Dünya

Sheinbaum’dan Meksika’ya Sükûnet Çağrısı: Şiddet Olayları Sonrası Alarm

Meksika’da kartel savaşı gerilimi sürüyor: Türkiye, vatandaşları için ‘kırmızı alarm’ verdi
Meksika’da kartel savaşı gerilimi sürüyor: Türkiye, vatandaşları için ‘kırmızı alarm’ verdi

Dünya

Meksika’da kartel savaşı gerilimi sürüyor: Türkiye, vatandaşları için ‘kırmızı alarm’ verdi

Meksika’da otelde mahsur kalan Cüneyt Özdemir gelişmeleri paylaşıyor! "Otellere ilişmediler şimdilik"
Meksika’da otelde mahsur kalan Cüneyt Özdemir gelişmeleri paylaşıyor! “Otellere ilişmediler şimdilik”

Gündem

Meksika’da otelde mahsur kalan Cüneyt Özdemir gelişmeleri paylaşıyor! “Otellere ilişmediler şimdilik”

55 kişi hayatını kaybetti! El Mencho sonrası Meksika’da kırmızı alarm
55 kişi hayatını kaybetti! El Mencho sonrası Meksika’da kırmızı alarm

Dünya

55 kişi hayatını kaybetti! El Mencho sonrası Meksika’da kırmızı alarm

Ölü sayısı artıyor! Meksika'da kartel terörü
Ölü sayısı artıyor! Meksika'da kartel terörü

Dünya

Ölü sayısı artıyor! Meksika'da kartel terörü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23