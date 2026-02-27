ABD, Meksikalı uyuşturucu kaçakçısı kardeşlerin başına 10 milyon dolar ödül koydu

ABD Dışişleri Bakanlığı, küresel uyuşturucu trafiğinin merkezinde yer alan Sinaloa Karteli’nin üst düzey isimlerine yönelik operasyonel bir adım attı. Yapılan resmi açıklamada, kartelin önde gelen yöneticilerinden Rene Arzate-Garcia ve kardeşi Alfonso Arzate-Garcia’nın yakalanması veya mahkum edilmesini sağlayacak bilgiler için kişi başı 5 milyon dolar ödül vaat edildi. Dünyanın en vahşi şebekelerinden biri olarak bilinen grubun bu iki kilit ismi, ABD adaletinin en çok arananlar listesine üst sıralardan giriş yaptı.

SINIRIN KRİTİK NOKTASI TIJUANA ONLARDAN SORULUYOR

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) tarafından paylaşılan raporlara göre, Rene ve Alfonso kardeşler yaklaşık 15 yıldır kartelin en stratejik bölgesini yönetiyor. Meksika sınırında yer alan ve ABD’nin California eyaletine açılan kapı olarak görülen Tijuana bölgesinin kontrolünü ellerinde tutan kardeşler, sevkiyat yollarının mutlak hakimi konumunda. Bölgedeki yoğun çatışmalara ve rakip gruplara rağmen bu koridoru yönetmeye devam eden ikili, kartelin finansal damarlarını besleyen kilit aktörler olarak tanımlanıyor.

FENTANİL SEVKİYATINDAKİ RİSKLİ ROLLERİ

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, kardeşlerin özellikle "fentanil" kaçakçılığındaki rollerine vurgu yapıldı. Trump yönetimi tarafından kitle imha silahı kadar tehlikeli olarak nitelendirilen bu ölümcül maddenin ABD’ye sokulmasında Arzate-Garcia kardeşlerin ana sorumlu olduğu belirtildi. Yasa dışı fentanil sevkiyatının ABD’deki aşırı doz ölümlerini tetiklediğine dikkat çekilirken, bu operasyonun söz konusu zehir trafiğini kesmek için hayati önem taşıdığı ifade edildi.

KARTEL "KÜRESEL TERÖRİST" LİSTESİNDE

Sinaloa Karteli’ne yönelik baskılar sadece para ödülüyle sınırlı kalmıyor. Trump yönetimi, geçtiğimiz yıl aldığı radikal kararla karteli hem "Yabancı Terör Örgütü" (FTO) hem de "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" (SDGT) listesine dahil etmişti. Bu statü, kartel üyelerinin ve onlara yardım edenlerin uluslararası alanda hareket kabiliyetini kısıtlarken, ABD’nin bu suç şebekesine karşı askeri ve hukuki imkanlarını daha geniş bir çerçevede kullanmasına olanak tanıyor.