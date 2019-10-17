Metabolizma nasıl güçlendirilir? Metabolizmayı güçlendirmenin yolları

Klasik sözlüklerde metabolizma, bedenimizdeki tüm kimyasal reaksiyonların toplamı olarak tanımlanır. Bütünleşik tıp ise metabolizmayı şu şekilde tanımlar; Metabolizma beslenme, duygular, düşünceler, inançlar ve deneyimlerin bedendeki kimyasal reaksiyonudur. Metabolizmamız özellikle kış aylarında yavaşlamakta ve güçsüzleşmektedir. Peki, metabolizma nasıl güçlendirilir? İşte metabolizmayı güçlendirmenin yolları...

Metabolizma nasıl güçlendirilir?

1. Güne uyanır uyanmaz 1 bardak su içerek başlayın.

2. Uyandıktan sonra kahvaltınızı ilk yarım saat içerisinde yapmaya özen gösterin. Bu şekilde metabolizmanız hızlanacaktır.

3. Metabolizmayı hızlandırma için, susamasanız bile günde 2-2,5 litreye yakın su tüketin.

4. 2,5-3 saatte bir beslenerek, metabolizmanızın düzenli çalışmasını sağlayın.

5. Eğer kişinin herhangi bir problemi yoksa gün içerisinde 2 fincan yeşil çay, 2 fincan kahve içebilir.

6. Hamur işleri metabolizmanızı ağırlaştırır, o nedenle tüketmekten kaçının.

7. Et, tavuk, balık, yumurta, süt, yoğurt gibi protein ağırlıklı beslenme metabolizmanızı hızlandırır. Ancak protein miktarının günlük gereksiniminize göre ayarlanması çok önemlidir.

8. Kışın vücudumuz ısı değişikliğine uyum sağlayabilmek adına harcadığı enerjiyi düşürmektedir. Bu nedenle metabolizmanın canlandırılması için fiziksel aktiviteler artırılmalıdır. Haftanın 2 günü orta tempolu 45 dakikalık yürüyüşler iyi gelecektir

9. Özellikle lifli besinler tercih edilmelidir.

10. Zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi baharatlar metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olur. Her akşam 1 kase yoğurdun içerisine 1 çay kaşığı bu baharat karışımını ekleyerek tüketebilirsiniz.

11. Eğer tiroit ve hipertansiyon hastalığınız yoksa sabahları aç karnına 1 çay kaşığı tere tohumunu çok az balla karıştırarak tüketebilirsiniz.