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Gündem Mesut Yılmaz’a son görev
Gündem

Mesut Yılmaz’a son görev

Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:09:00 -
Mesut Yılmaz’a son görev

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde düzenlenen cenaze törenine; eşi Berna Yılmaz ve Yılmaz ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül, Tansu Çiller ve Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu, Başkanı Meral Akşener, Yaşar Okuyan ve çok sayıda eski bakan ile milletvekili katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, “Bütün ailesine şahsım, ailem, milletim adına başsağlığı diliyorum” dedi. Mesut Yılmaz’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca’daki aile kabristanlığına defnedildi.

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