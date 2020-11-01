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Gündem Mesut Yılmaz toprağa verildi
Gündem

Mesut Yılmaz toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 13:20:00 - 2020-11-01 13:21:46
Mesut Yılmaz toprağa verildi

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığı nedeniyle, 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Cuma günü vefat haberi verilen Yılmaz'ın cenaze töreni bugün, saat 12.00'de Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde yapıldı. Mesut Yılmaz'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu polis tören kıtasının omuzlarında camiye getirildi. Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul etti. Törene 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Başbakanlardan Tansu Çiller,  AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Muharrem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin ve Fatih Terim ile çok sayıda iş insanı ve siyasetçi katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın cenazesi, Beykoz Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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