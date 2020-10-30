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Gündem Mesut Yılmaz ne zaman nerede toprağa verilecek?
Gündem

Mesut Yılmaz ne zaman nerede toprağa verilecek?

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın beyin sapında tümör saptanmış ve ameliyat edilmişti. Uzun süredir tedavisi devam eden Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. 28 Şubat post modern darbe sonrası ANASOL-D hükümetin başbakanı olan Mesut Yılmaz’ın ölümü sonrası Mesut Yılmaz ne zaman nerede toprağa verilecek? Soruları da sorulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:41:00 - 2020-10-30 11:42:32
Mesut Yılmaz ne zaman nerede toprağa verilecek?

Mesut Yılmaz son dakika haberi. Çeşitli tarihlerde bakan ve başbakanlık görevlerini üstlenen Mesut Yılmaz, Mayıs ayında beyin sapında tümör olduğu tespit edilmiş ve tedavi görmüştü. Mesut Yılmaz 73 yaşında 30 Ekim Cuma günü hayatını kaybettiği açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Mesut Yılmaz’ın ölümüne ilişin olarak, “Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.” dedi.

Mesut Yılmaz ne zaman nerede toprağa verilecek?

Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, Mesut Yılmaz’ın ölümüne ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Ben şu an hastanedeyim, çocuklarımın gelmesini bekliyorum. Cenaze ile ilgili sorulara ilerleyen saatlerde bilgi vereceğim.” dedi.

Mesut Yılmaz kimdir nerelidir? Mesut Yılmaz neden öldü?
Mesut Yılmaz kimdir nerelidir? Mesut Yılmaz neden öldü?

Biyografi

Mesut Yılmaz kimdir nerelidir? Mesut Yılmaz neden öldü?

 

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