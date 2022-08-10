Mesut Özil'in oynadığı maçta Başakşehir'e büyük şok

Süper Lig’de sezonun başlamasının ardından Rezerv Lig maçları da başladı. İlk hafta maçında Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Başakşehir’de yeni transfer Mesut Özil maç kondisyonu kazanmak için Rezerv Lig’de oynadı. Mücadeleyi Kasımpaşa 7-1’lik skorla kazandı.

Bu sezonun en flaş transferlerinden biri olan Mesut Özil’in yeni takımıyla sahaya çıkacağı maç şimdiden büyük merak konusu. Fenerbahçe ‘den ayrılarak Başakşehir’in yolunu tutan dünyaca ünlü yıldız futbolcu, Sarı Lacivertli ekipte kadro dışı kaldığı için geçtiğimiz sezonun büyük bir kısmında forma şansı bulamamıştı. Yeni sezon için kolları sıvayan Mesut Özil, maç kondisyonunu kazanmak için TFF’nin yeni uygulaması olan Rezerv Lig’de forma giyemeye başladı.

Özil oynadı

Başakşehir’in Rezerv Lig’de Kasımpaşa’ya karşı 7-1’lik skorla mağlup olduğu maçta Mesut Özil, ilk 11’de başladı. Tecrübeli futbolcu 45 dakika sahada kaldı. Kasımpaşa’da golleri atan isimler Ali Sühan Demirel (4), Oğuzhan Efe Yılmaz, Yasin Eratilla ve Yusuf İnci oldu. Başakşehir’in tek golü Muhammet Arslantaş’tan geldi.