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Spor Mesut Özil'in menajerinden bomba Fenerbahçe çıkışı
Spor

Mesut Özil'in menajerinden bomba Fenerbahçe çıkışı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan yıldız oyuncu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, sarı lacivertli kulübe dair açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 14:26:00 -
Mesut Özil'in menajerinden bomba Fenerbahçe çıkışı

Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği sürüyor. Geride kalan sezonda Konya maçı sonrası kadro dışı bırakılan dünyaca ünlü yıldız için Jorge Jesus, bu kararın devam edeceğini söylemişti.

Mesut'un menajeri Erkut Söğüt ise kendilerine yönetimden herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi. Söğüt, "Mesut için değişen bir şey yok. Ayrılmayı düşünmüyor. Fenerbahçe'de ve İstanbul'da mutlu. 2 yıllık sözleşmesi var. Bize herhangi yeni bir açıklama yapılmadı." ifadelerini kullandı.

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