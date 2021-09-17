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Spor Mesut Özil'in golü sonrası Sinan Gümüş'ten olay paylaşım
Spor

Mesut Özil'in golü sonrası Sinan Gümüş'ten olay paylaşım

Eintracht Frankfurt deplasmanında Fenerbahçe'nin golünü kaydeden Mesut Özil, Almanları fena halde çıldırttı. Sarı lacivertlilerde kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ün paylaşımı ise olay oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 09:46:00 -
Mesut Özil'in golü sonrası Sinan Gümüş'ten olay paylaşım

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş, Mesut Özil'in Eintracht Frankfurt ağlarına gönderdiği golün ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerin öne geçtiği mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin golü 11. dakikada Mesut Özil'den gelirken ev sahibi ekip 41. dakikada Lammers ile skoru dengeledi. Bu sonuçla birlikte iki takım da Avrupa Ligi gruplarına birer puanla başladı. Ayrıca sarı-lacivertlilerin bu sezonki yenilmezlik serisi de 7 maça çıktı.

Sinan Gümüş paylaştı

Fenerbahçe'de transfer döneminde sarı lacivertli yönetimle yaşadığı problem sebebiyle kadro dışı kalan Sinan Gümüş, Mesut Özil'in Eintracht Frankfurt ağlarına gönderdiği golün ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Sinan Gümüş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımına "#YaÖzilYa" yazdı. Söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

 

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