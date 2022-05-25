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Spor Mesut Özil'in gittiği ülke belli oldu
Spor

Mesut Özil'in gittiği ülke belli oldu

Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı kalan Mesut Özil, Endonezya'ya gitti. Ünlü futbolcu ile iplerin kopma noktasında olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 07:10:00 -
Mesut Özil'in gittiği ülke belli oldu

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın isteği doğrultusunda kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan konusunda somut bir gelişme yok.

Ali Koç’un, Mesut’la ilgili olarak, “Menajeriyle konuştuk. İki taraf için de hayırlısını istiyoruz bunu da istişarelerle belirleyeceğiz. 2023’te şampiyonluktan başka hedefimiz yok” demesi, ayrılığın daha güçlü bir ihtimal olduğu şeklinde yorumlandı.

Bu arada yıldız futbolcunun tekstil alanında büyük yatırımlarının olduğu ve ciddi sayıda hayran kitlesinin bulunduğu Endonezya’ya giderken fotoğraf paylaşması, bu ülkeye transfer olacağı iddialarını güçlendirdi.

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