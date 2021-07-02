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Spor Mesut Özil'in artık hiçbir bağı kalmadı! Ödenen ücret 19 milyon euro
Spor

Mesut Özil'in artık hiçbir bağı kalmadı! Ödenen ücret 19 milyon euro

Fenerbahçe'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, eski takımı Arsenal'den tüm alacaklarını tahsil etti ve İngiliz ekibiyle artık hiçbir bağı kalmadı. Mesut Özil'e Arsenal'in toplamda 19 milyon euroya yakın bir miktar ödediği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 12:18:00 -
Mesut Özil'in artık hiçbir bağı kalmadı! Ödenen ücret 19 milyon euro

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig devinde forma giyen Mesut Özil'i kadrosuna katarak dünyada geniş yankı uyandırmıştı. İngiliz ekibinin, oyuncunun alacaklarının son taksitini de dün itibarıyla ödediği belirtildi.

Son taksit de ödendi

The Athletic'te yer alan haberlere göre; Arsenal, 2020-21 sezonu için 25 kişilik Arsenal kadrosunda düşünülmeyen ve Ocak ayında Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil'in tüm alacaklarının ödendiğini duyurdu. Normalde futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran tarihine kadar devam ediyordu. Oyuncunun alacaklarının yüzde 90'ının ilk 6 ay içinde ödendiği son taksidin de dün itibarıyla ödendiği ifade edildi. Bu rakamın ise toplamda 19 milyon euroyu bulduğu belirtildi.

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