Mesut Özil'in artık hiçbir bağı kalmadı! Ödenen ücret 19 milyon euro

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig devinde forma giyen Mesut Özil'i kadrosuna katarak dünyada geniş yankı uyandırmıştı. İngiliz ekibinin, oyuncunun alacaklarının son taksitini de dün itibarıyla ödediği belirtildi.

Son taksit de ödendi

The Athletic'te yer alan haberlere göre; Arsenal, 2020-21 sezonu için 25 kişilik Arsenal kadrosunda düşünülmeyen ve Ocak ayında Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil'in tüm alacaklarının ödendiğini duyurdu. Normalde futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran tarihine kadar devam ediyordu. Oyuncunun alacaklarının yüzde 90'ının ilk 6 ay içinde ödendiği son taksidin de dün itibarıyla ödendiği ifade edildi. Bu rakamın ise toplamda 19 milyon euroyu bulduğu belirtildi.