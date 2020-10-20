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Spor Mesut Özil'e kötü haber! Artık oynayamayacak
Spor

Mesut Özil'e kötü haber! Artık oynayamayacak

İngiltere'de Arsenal forması giyen Mesut Özil, takımda istenmeyen isim haline geldi. Kulübün federasyona bildirdiği kadroda yer almayan Özil, yarım sezon forma giyemeyecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:42:00 -
Mesut Özil'e kötü haber! Artık oynayamayacak

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Mesut Özil için kararını verdi. Kulüpte istenmeyen adam ilan edilen Alman yıldız, Avrupa Ligi'nden sonra Premier Lig takım kadrosuna da dahil edilmedi. Deneyimli futbolcu, Avrupa'da ve ligde Arsenal forması giyemeyecek.

Arsenal'den Mesut Özil'e bir kötü haber daha geldi.

Daha önce Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Türk asıllı Alman yıldız, İngiltere Federasyonu'na bildirilen 25 kişilik oyuncu listesine de dahil edilmedi.

Mesut, bu kararın ardından Avrupa Ligi'nde de Premier Lig'de de ocak ayına kadar Arsenal forması giyemeyecek.

Topçular'ın teknik adamı Arteta, Mesut Özil'i uzun süredir kadroya almıyordu.

Mesut'un adı Fenerbahçe'nin yanı sıra Amerika takımlarıyla da anılıyor. 32 yaşındaki oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu.

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