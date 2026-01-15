Mesut Özil'den sonra sıra Arda Güler'de! Avrupa piyasasına damga vuracak transfer

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Mesut Özil'den sonra Arsenal forması giyen ikinci Türk oyuncu olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor. Arda Güler, Avrupa'da şu ana kadar hareketsiz geçen ara transfer döneminin en büyük bombası olmaya hazırlanıyor. İngiliz basını bomba transferin detaylarını açıkladı.



MESUT ÖZİL'DEN SONRA ARDA GÜLER

Dünyanın en büyük takımı olarak gösterilen Real Madrid'de kabus büyüyerek devam ediyor. Son olarak Süper Kupa'daki Barcelona mağlubiyeti sonrası teknik direktör Xabi Alonso'nun görevine son veren İspanyol devi, takımın başına Alvaro Arbeloa'yı getirdi. Gözler ise Arda Güler'e çevrildi.

Sezon başında Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesinin ardından milli gururumuz Arda Güler, takımın adeta beyni haline gelmişti. Kylian Mbappe ile birlikte müthiş bir ikili haline gelen Arda, yaptığı asistlerle manşetleri süsledi.

Alonso'nun sürekli olarak ilk 11'de şans verdiği 20 yaşındaki yıldız oyuncu, Jude Bellingham'ın sakatlığını atlatıp geri dönmesiyle kötü günler geçirmeye başladı. İlk önce 10 numara pozisyonundan derin oyun kurucu pozisyonuna geçen Arda, skorer kimliğini kaybetti.

Real Madrid'de kötü sonuçlar üst üste gelmeye başlayınca koltuğu sallantıya giren Xabi Alonso ise çareyi Carlo Ancelotti sistemine dönmekte buldu. Öyle ki takım içinde gruplaşmalar başlamış, takımın ağır topları hocanın altını oynamaya başlamıştı.

Ancelotti döneminin 4-4-2'sine dönen Alonso, çok güvendiği Arda Güler'i de kulübeye hapsetti. Üst üste 3 maça yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz, formayı tamamen kaybetti. Ancak bu panik kararları da Xabi Alonso'yu kurtarmaya yetmedi. Süper Kupa'da alınan Barcelona mağlubiyeti sonrası yönetim, soyunma odasını da kaybetmiş olan Xabi Alonso'nun görevine son verdi.

Takımın başına Alvaro Arbeloa getirilirken, gözler Arda Güler'in geleceğine çevrildi. İspanyol teknik adam, dün gece oynanan Kral Kupası son 16 turu maçında 2. Lig'in 17. sırasındaki Albacete ile deplasmanda karşılaştı. Milli oyuncumuz bu mücadeleye ilk 11'de başlarken, yaptığı asistlerle takımına 2 gol kazandırdı. Ancak bu goller Real Madrid'e yetmedi ve 90+5'te yenen golle 3-2 mağlup olan Real, kupaya veda ederek büyük bir şok yaşadı.

ARDA GÜLER İÇİN PREMİER LİG YOLU GÖZÜKTÜ

Real Madrid'de zor günler geçiren Arda Güler için gündeme bomba gibi düşen bir haber servis edildi. İngiliz basınının iddiasına göre Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Arsenal, uzun süredir takibinde olan Arda Güler için yeniden devreye girdi.

Xabi Alonso'nun ayrılığını fırsat bilen Arsenal'ın, Arda Güler için 80 milyon euronun üzerinde bir teklif yapacağı iddia ediliyor. Son önemde büyük bir kaos içinde kalan Arda'nın vereceği karar, bu transferde büyük bir önem taşıyor.

Como'da olan eski oyuncuları Nico Paz'ı sezon sonunda yeniden kadroya katmayı planlayan Real Madrid, bu hamleyi yaparsa direkt olarak etkilenecek isim Arda Güler olacak. Halihazırda zaten forma savaşı veren Arda, bu hamleyle iyice geri plana atılacak.

Bu sebeple Arda Güler'in, Arbeloa ile yapacağı görüşmede kendisi için ne plan yapıldığını öğreneceği, bu görüşme sonrası ise net kararını vereceği belirtildi.

MESUT ÖZİL'İN YOLUNDAN

Real Madrid - Arsenal arasında son olarak Martin Odegaard transferi yaşanmıştı. Real Madrid'e aynı Arda gibi büyük umutlarla gelen Norveçli oyuncu, forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmıştı. Arsenal'da yeniden doğan genç yıldız, takımın en değerli parçası olmuştu.

Bu iki takım arasında en önemli transfer ise 2013 yılında yaşanmıştı. Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, 47 milyon euro bonservis bedeliyle gittiği Arsenal'ın tarihine geçti. İngiliz ekibinde 254 maça çıkan Mesut, 44 gol 77 asistle taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Hala daha Arsenal taraftarının gönlünde özel bir yeri olan Mesut Özil, bu transferle ikinci baharını yaşamıştı.

Arda Güler'in idollerinden biri olan ve Fenerbahçe'de oynadıkları dönemde çok yakın ilişkiler kuran bu ikilinin, transfer sürecinde görüş alışverişi yapması bekleniyor.

