Mesut Özil'den Pereira'ya şoke eden tepki
Fenerbahçe oyuncusu Mesut Özil, Antwerp maçında oyundan alınınca sinirlendi ve saha kenarına gelirken su şişelerini tekmeledi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk etti. Kadıköy'de oynanan mücadelede 2-2 sona erdi.
Su şişesini tekmeledi
Maça ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 66. dakikada oyundan alınırken tepki gösterdi. Yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil'in bir hayli sinirli olduğu gözlendi.
Çıkarken küfür etti
Öte yandan Mesut Özil'in çıkarken "O.... Ç....." şeklinde küfür ettiği de kameralara yansıdı. Sosyal medya kullanıcıları bu sözlerin Pereira'ya edildiği konusunda yorumda bulundu.