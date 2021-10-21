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Spor Mesut Özil'den Pereira'ya şoke eden tepki
Spor

Mesut Özil'den Pereira'ya şoke eden tepki

Fenerbahçe oyuncusu Mesut Özil, Antwerp maçında oyundan alınınca sinirlendi ve saha kenarına gelirken su şişelerini tekmeledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 22:50:00 -
Mesut Özil'den Pereira'ya şoke eden tepki

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk etti. Kadıköy'de oynanan mücadelede 2-2 sona erdi.

Su şişesini tekmeledi

Maça ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 66. dakikada oyundan alınırken tepki gösterdi. Yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil'in bir hayli sinirli olduğu gözlendi.

Çıkarken küfür etti

Öte yandan Mesut Özil'in çıkarken "O.... Ç....." şeklinde küfür ettiği de kameralara yansıdı. Sosyal medya kullanıcıları bu sözlerin Pereira'ya edildiği konusunda yorumda bulundu.

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Yorumlar

tek

koçum buraya yazdim okumadinmi?seni harcarlar demedimmi ikinci yari hep yedek kulubesinden seyretceksin maci bir an önce terk et fb.yi kurtul
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