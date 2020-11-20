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Spor Mesut Özil'den İslamofobi'ye karşı 'birlik' olma çağrısı
Spor

Mesut Özil'den İslamofobi'ye karşı 'birlik' olma çağrısı

Türkiye ve İslam karşıtlarının tepkilerine rağmen her zaman dik bir duruş sergileyen Mesut Özil, Avrupa'da artan İslam karşıtlığına vurgu yaparak, "İslamofobi'ye onu pekiştirmeyecek şekilde yanıt vermeliyiz, aksine onu silahsızlandırmalı ve susturmalıyız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:30:00 -
Mesut Özil'den İslamofobi'ye karşı 'birlik' olma çağrısı

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı cuma paylaşımında İslamofobi'ye karşı birlik çağrısında bulundu.

Türkiye ve Müslüman karşıtlarına karşı dik bir duruş sergileyen Mesut Özil, bugünkü paylaşımda Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde İslam karşıtlığının arttığına vurgu yaptı.

"İslamofobiyi susturmalıyız"

Türk asıllı Alman oyuncu, İslamofobi'nin yükselişe geçtiğini dile getirirken, "Ne yazık ki Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde medyanın da büyük rol oynaması sonucunda İslamofobi ve İslam karşıtlığı yükseliyor. İslamofobi'ye onu pekiştirmeyecek şekilde yanıt vermeliyiz, aksine onu silahsızlandırmalı ve susturmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'den ayet paylaştı

Dua ederken çekilmiş fotoğrafını da kullanan Mesut Özil, Kuran'ı Kerim'in 41. suresindeki 34. ayete "İyilikle kötülük bir olamaz, sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. O vakit seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, candan bir dost gibi olur" yer verdi.

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