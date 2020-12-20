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Spor Mesut Özil'den heyecanlandıran paylaşım
Spor

Mesut Özil'den heyecanlandıran paylaşım

Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in takımı Everton'a 2-1 yenildiği maç sonrası yaptığı paylaşım büyük dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 00:14:00 -
Mesut Özil'den heyecanlandıran paylaşım

Premier Lig’in 14. haftasında Everton, Goodison Park’ta Arsenal’ı ağırladı. Rakibini 22. dakikada Rob Holding’in kendi kalesine ve 45. dakikada Yerry Mina’nın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Everton, zirve takibini sürdürdü.

Arsenal’ın golünü ise 35. dakikada penaltıdan Nicolas Pepe kaydetti.

Üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 26 yapan Everton, maç fazlasıyla Tottenham’ın bir puan önünde ikinci sıraya yerleşti. Ligde 14 puanla 15. sırada kalan Arsenal’ın galibiyet özlemi 7 maça çıktı.

Mesut Özil'den flaş paylaşım

Maçın ardından Mikel Arteta tarafından sezon başında kadro dışı bırakılan Mesut Özil, yaptığı paylaşımla büyük ses getirdi. Tecrübeli futbolcu ağlayan surat ve kırık kalp emojileri koydu tweetine.

Mesut'un paylaşımına Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi. Özellikle Fenerbahçe'nin Gaziantep FK yenilgisi sonrası taraftarlar tweetin altında yorum yağmuruna tuttular.

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