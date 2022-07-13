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Spor Mesut Özil’den Fenerbahçe’ye veda mesajı
Spor

Mesut Özil’den Fenerbahçe’ye veda mesajı

Fenerbahçe’den ayrılarak Medipol Başkaşehir ile anlaşmaya vardığı açıklanan yıldız futbolcu Mesut Özil, sarı-lacivertli kulübe veda mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 22:24:00 -
Mesut Özil’den Fenerbahçe’ye veda mesajı

Fenerbahçe’de bekleneni veremeyen ve Medipol Başakşehir ile sözleşme imzalayacağı duyurulan Mesut Özil, sarı-lacivertli takıma veda mesajı yayımladı.

Özil, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında, “Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğiniz doğrultuda gitmeyebiliyor. Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim. Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bana gösterdikleri ilgi ve alaka teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 resmi müsabakada 9 gol ile takımına katkı sağlamıştı.

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