  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mesut Özil sonunda bunu da yaptı!
Spor

Mesut Özil sonunda bunu da yaptı!

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 12:13:00 -
Mesut Özil sonunda bunu da yaptı!

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Lacivertliler'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Mesut Özil, yeni teknik direktör Jorge Jesus tarafından da henüz affedilmeyince 33 yaşındaki futbolcudan flaş bir hamle geldi. Özil tüm sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi takibi bırakıtı. 

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan ve yeni teknik direktör Jorge Jesus tarafından da henüz affedilmeyen Mesut Özil, Sosyal Medya hesaplarında sarı lacivertli kulübü takipten çıktı.

BASKET TAKIMINI TAKİP EDİYOR!

Instagram ve Twitter üzerinden Fenerbahçe'nin resmi hesaplarını Takip etmeyi bırakan deneyimli oyuncu, takım arkadaşlarını ise takip etmeyi sürdürüyor. Mesut Özil'in takipten çıkmadığı diğer hesaplar arasında Fenerbahçe Beko ve Fenerium gibi kulübün bazı resmi sayfaları bulunuyor.

"ASLOLAN FENERBAHÇE'DİR!"

Yaşanan bu gelişme sonrası ayrılık iddiaları daha yüksek sesle konuşulmaya başlarken taraftarlar arasında "Aslolan Fenerbahçe'dir" yorumları yapıldı.

 

 

Bak sen şu ateist Çiçek Abbas'a!
Bak sen şu ateist Çiçek Abbas'a!

Medya

Bak sen şu ateist Çiçek Abbas'a!

İstanbul'da yolda yürüyen kadını tokatladı! Darp edilip uçan tekme yedi
İstanbul'da yolda yürüyen kadını tokatladı! Darp edilip uçan tekme yedi

Yerel

İstanbul'da yolda yürüyen kadını tokatladı! Darp edilip uçan tekme yedi

Caminin minaresine 'semaver' şekli verildi
Caminin minaresine 'semaver' şekli verildi

Aktüel

Caminin minaresine 'semaver' şekli verildi

Bu yöntem sayesinde 2 dakikada uykuya dalabilirsiniz
Bu yöntem sayesinde 2 dakikada uykuya dalabilirsiniz

Sağlık

Bu yöntem sayesinde 2 dakikada uykuya dalabilirsiniz

Ayakkabı kokusu neden oluşur ve nasıl engellenir?
Ayakkabı kokusu neden oluşur ve nasıl engellenir?

Kadın - Aile

Ayakkabı kokusu neden oluşur ve nasıl engellenir?

Çelik tencereler nasıl parlatılır? Çelik tencere parlatma!
Çelik tencereler nasıl parlatılır? Çelik tencere parlatma!

Kadın - Aile

Çelik tencereler nasıl parlatılır? Çelik tencere parlatma!

Çamaşır makinesinde rengi değişen beyazları ağartma
Çamaşır makinesinde rengi değişen beyazları ağartma

Kadın - Aile

Çamaşır makinesinde rengi değişen beyazları ağartma

Çocukların yapması gereken sporlar nelerdir? Çocuğun yaşına göre spor dalı seçilmeli
Çocukların yapması gereken sporlar nelerdir? Çocuğun yaşına göre spor dalı seçilmeli

Kadın - Aile

Çocukların yapması gereken sporlar nelerdir? Çocuğun yaşına göre spor dalı seçilmeli

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23