Mesut Özil son dakika haberi: Mesut Özil Başakşehir’de mi?

Son dakika Mesut Özil haberi... Başakşehir kulübü twitter hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Başakşehir kulübü twitter hesabından başkan Göksel Gümüşdağ'ın Mesut Özil ile ilgili daha önce söylediği sözleri paylaştı. Bu paylaşım Mesut Özil'le anlaşma sağlandı şeklinde yorumlandı. Mesut Özil, Başakşehir'de. Yıldız futbolcunun yarın sözleşme imzalaması bekleniyor.

Mesut Özil kimdir?

15 Ekim 1988 tarihinde, Gelsenkirchen, Almanya'da doğdu. Devrek'in Hışıroğlu köyünden olan Mustafa ve Gülizar Özil çifti, işçi sıfatıyla Almanya'ya 1970'li yıllarda göç ettiler. Kendisi gibi futbolcu olan Mutlu adında bir abisi ve iki kız kardeşi bulunuyor.

Futbola 1995 yılında DJK Westfalia 04 Gelsenkirchen takımında başladı. Üç yıl bu takımda oynadıktan sonra, DJK Teutonia Schalke-Nord takımına yazıldı. Bir yıl bu takımda oynadıktan sonra, bir yıl da DJK Falke Gelsenkirchen takımında oynadı.

2000 yılında babası Rot-Weiss Essen alt yapısına yazdırdı. Almanya'nın köklü takımlarından olan Rot-Weiss Essen, gençlere verdiği forma şansı ile bilinmektedir. 2008 yılında 4.3 milyon dolarlık bir kontrata imza atarak Werder Bremen'e transfer oldu. 2006-2007 sezonu başında Almanya U-19 Milli Takımı'nda oynamaya başladı. 2007 yılında U21, 2009 yılında ise A Milli takıma kadar çıkmayı başardı.

İlk A Milli maçını 11 Şubat 2009 tarihinde Norveç'e karşı oynayan genç futbolcu, uluslararası arenadaki asıl çıkışını ise 2010 FIFA Dünya Kupası'nda sergiledi. Kupadaki başarılı futbolu ve takımını sırtlayan golleri ile dikkat çeken Özil, takımının dünya 3.sü olması ve Bronz Madalya almasında büyük bir rol oynarken, FIFA tarafından da Altın Top Ödülü'ne aday gösterildi. 17 Ağustos 2010 tarihinde Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen imza töreninde kendisini eflatun-beyazlı yapan yılda 5 milyon avro'dan 6 yıllık sözleşme imzaladı. Arsenal'de oynarken 2021 yılında resmi olarak Fenerbahçe'nin kadrosuna girdi, 17 Ocak 2021'de Türkiye'ye dönerek Fernebahçe forması giymeye başladı.