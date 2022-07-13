Mesut Özil kaç yaşında? Mesut Özil Başakşehir'den ne kadar alacak?

Fenerbahçe birkaç ay önce kadro dışı bıraktığı Mesut Özil ile karşılıklı olarak anlaşıldığını ve mukavelenin feshedildiğini duyurdu. Peki, Mesut Özil hangi takımla anlaştı?

Mesut Özil Başakşehir'den ne kadar alacak?

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaştı. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu Mesut Özil ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcu Mesut Özil ile anlaşmaya varmıştır. Yarın saat 12.00'de, stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi. Mesut Özil'in sözleşmesinin ayrıntıları ise henüz paylaşılmadı.

Mesut Özil kaç yaşında?

Mesut Özil 15 Ekim 1988'de Almanya'da dünyaya geldi. Altyapı kariyerine 1995 yılında başlayan Mesut Özil 2006 yılında Schalke 04 formasıyla profesyonel kariyerine başladı. Mesut Özil sırasıyla Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal ve Fenerbahçe forması giydi. Mesut Özil ayrıca Alman Milli Takım formasını 92 maçta giydi.

Mesut'un 2020-2021 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma katılması, hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ses getirdi. Ünlü futbolcu, sergilediği oyunla sevenlerine hayal kırıklığı yaşatırken, saha içinden çok saha dışında yaşadıklarıyla gündemde kaldı.

Formsuz görüntüsü ve istikrarsızlığı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken 33 yaşındaki Mesut, teknik direktör İsmail Kartal döneminde ise kadro dışı bırakıldı. Mesut Özil, Fenerbahçe'de geçen 1,5 yıllık döneminde sadece 26 kez ilk 11'de forma giyebildi. Söz konusu maçların büyük çoğunluğunu tamamlayamayan yıldız isim, transferinden sonra Fenerbahçe'de 37 karşılaşmaya çıktı. Mesut, sarı-lacivertli formayla rakip fileleri 9 kez sarstı.