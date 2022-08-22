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Spor Mesut Özil, Erdoğan imzalı kol saatini gururla taşıyor
Spor

Mesut Özil, Erdoğan imzalı kol saatini gururla taşıyor

Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan ünlü futbolcu Mesut Özil, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunan kol saatini takipçileriyle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 14:28:00 -
Mesut Özil, Erdoğan imzalı kol saatini gururla taşıyor

Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaştı.

Turuncu-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil 154 gün sonra sahalara döndü.

Bilindiği üzere Mesut son olarak 20 Mart 2022 tarihinde Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında forma giymişti.

Sosyal medya hesabından yayınladı

Karşılaşmanın ardından ünlü futbolcudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Mesut'un paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı bir kol saati olduğu görüldü.

Mesut Özil paylaşımına Türk bayrağı ve kalp emojisini koymayı da ihmal etmedi.

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