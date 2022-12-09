Mesut Özil de, Ronaldo tartışmalarına katıldı!

Başakşehir forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Real Madrid'de birlikte forma giydiği takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya destek çıktı.

Mesut Özil, eski takım arkadaşı ve yakın dostu olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşlığı yapan Mesut, "Cristiano Ronaldo hakkında basındaki bu olumsuzluğun nereden geldiğini gerçekten anlayamıyorum. Medya sadece tık almaya çalışıyor ve kariyeri bitmiş yorumcular, Cristiano'nun adını söyleyip dikkat çekmek için kötü sözler söylüyor." dedi.

"Yeni nesilden hiç kimse onun rakamlarını tekrarlayamaz"

Mesut Özil, "Cristiano Ronaldo, yakında 38 yaşına girecek. Sezon başına 50 gol atmaması mı sizi şaşırttı! Futbolseverler, onun 20 yıl boyunca nasıl oynadığını gördü ve mutlu oldu. Yeni nesilden hiç kimse onun rakamlarını tekrarlayamaz. Sonsuza dek kendi kategorisinde olacak." ifadelerini kullandı.

"Herkes spor tarihinin en büyük sporcularından birine daha fazla saygı göstermeli"

Özil, "Herkes spor tarihinin en büyük sporcularından birine daha fazla saygı göstermeli." sözleriyle konuşmasını noktaladı.