Mesut Özil, 2.lig'den takım satın alıyor!
Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, 2.Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK'ya talip oldu. Yıldız futbolcu, şartların uyması halinde kulübü satın alacak.
Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, 2.Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK'ya talip oldu. Yıldız futbolcu, şartların uyması halinde kulübü satın alacak.
Çorum FK’ya, Mesut Özil’in yanı sıra Göztepe’nin de talip olduğu öğrenildi. Çorum FK Başkan Fatih Özcan'ın görevini bıraktığını açıklamasının ardından bu gelişmeler yaşanmaya başladı.
Mesut Özil, 3 yıl önce Devrek Belediyesi ile iletişime geçerek Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Devrek Belediyespor’a tesis kazandırmak için hamle yapmıştı.
Tesisler bitme aşamasına gelirken önümüzdeki sezon Devrek Belediyespor, inşası biten tesislerine taşınacak.
Öte yandan Mesut Özil'in, Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan Çorumlu İrfan Can Kahveci'den bilgi aldığı kaydedildi.