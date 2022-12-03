Messi'ye büyük şok! Efsaneden ağır eleştiri...

Arjantinli efsane Gabriel Batistuta, Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda kötü oynamadığını ancak daha fazlasını verebileceğini söyledi.

Arjantinli futbol efsanesi Gabriel Batistuta, Lionel Messi ve takımın iki forvet oyuncusu Lautaro Martinez ve Julian Alvarez'le ilgili konuştu.

Batistuta Messi'den ülke olarak beklentinin devam ettiğini belirterek, "Messi daha iyi oynayabilir, hiç fena değil ama bize biraz daha fazlasını verebileceğini hepimiz biliyoruz. Takımın en büyük özelliği ona güvenmeden de oynayabilmek ve onu biraz daha rahatlatabilmek, Polonya maçı da bunun kanıtıydı." diye konuştu.

Batistuta son maçta penaltı kaçırmasına rağmen Messi'nin penaltı kullanmaya devam etmesi gerektiğini savunarak, "Penaltı olursa tekrar topu ona veririm, ondan daha iyi penaltı atan da yok zaten takımda." açıklamasını yaptı.

Batistuta, özellikle Arjantin basını tarafından sıkça irdelenen Lautaro Martinez ve Julian Alvarez'in birlikte oynayıp gol şansının arttırılabileceğine yönelik iddialarla ilgili ise "İkisinden biri oynayabilir ama bence ikisinin birlikte oynamasına gerek yok. Scaloni, Messi, Di Maria, Mac Allister'la daha iyi anlaşan Julian'ı son maçta sahaya sürdü ve bu taktik de çalıştı. Lautaro oyundan kopup nasıl daha iyi top alıp onu kaleye sokabileceğinin planlarını yapıyor. Lautaro bu özelliğiyle bana daha çok benziyor." şeklinde görüş bildirdi.