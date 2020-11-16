  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Messi'den transfer için iki şart!
Spor

Messi'den transfer için iki şart!

Barcelona ile 2021 yılında sözleşmesi sona erecek Lionel Messi, İngiliz devi Manchester City ile görüşme halinde. Arjantinli yıldız, teknik direktör Pep Guardiola ile forvet Sergio Aguero'nun sözleşmelerinin uzatılması halinde Manchester ekibine katılabileceğini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 20:36:00 -
Messi'den transfer için iki şart!

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılma isteğini açıklamasına rağmen kulüpten ayrılamadı. Arjantinli süper yıldız bunun yerine 2021 yazında sözleşmesi sona erince ayrılacağını belirtti.

33 yaşındaki yıldız için en olası adres olarak, İngiliz devi Manchester City ön plana çıkıyor.

Altı kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi, Manchester City'den iki yeni sözleşme daha istiyor. Arjantinli yıldız, en parlak dönemlerinde beraber olduğu Guardiola'nın da sözleşmesinin uzaltılmasını bekliyor. Messi aynı zamanda 2021 yazında City'le sözleşmesi sona erecek olan, vatandaşı Kun Agüero'nun da yeniden imzalamasını istiyor.

Forvet için plan

Manchester City'nin Guardiola ile yola devam etmek istediği biliniyor. Forvet oyuncusu Sergio Agüero'nun ise sık sık sakatlık yaşaması ve Gabriel Jesus'un beklenen performansı gösterememesi sonrası, Lautaro Martinez ya da Erling Haaland gibi isimlerin transferi üzerinde duruluyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki: Allah bu zındığı paramparça eylesin
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki: Allah bu zındığı paramparça eylesin

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldıran İbrahim Atabey adlı Kemal..
Dikkat çeken makale: Rusya'nın Karabağ zaferi
Gündem

Dikkat çeken makale: Rusya'nın Karabağ zaferi

Bloomberg'de yer alan bir makalede, "Azerbaycan, Ermenistan ile Karabağ meselesi nedeniyle giriştiği savaşı bitiren anlaşmayla birlikte zafe..
Araç sahiplerine büyük indirim müjdesi geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine büyük indirim müjdesi geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim geldi.

Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay