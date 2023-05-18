Messi Türkiye'ye geliyor! Sürpriz gelişme...

Depremzedeler yararına Türkiye ile Arjantin milli takımlarının Gaziantep'te bir dostluk maçı yapması planlanıyor. Müsabakaya onay çıkması halinde Tangocuların süperstarı Messi'nin de kariyerinde ilk kez Türkiye'ye gelerek sahaya çıkması bekleniyor.

Birçok futbol otoritesine göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Lionel Messi'nin yolu Türkiye'ye düşebilir. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından depremzedeler yararına Türkiye ve Arjantin milli takımlarının bir dostluk maçı yapması planlanıyor.

NTV Spor'un haberine göre bu konuda yapılan ilk görüşmenin de olumlu geçtiği açıklandı. Söz konusu müsabakaya onay çıkması halinde Ajrantinli süperstar Messi'nin de profesyonel futbol kariyerinde ilk kez Türkiye'de giyme ihtimalı ortaya çıkacak.

Maça ilişkin açıklama TBMM Latin Amerikan ve Karayipler Parlamentosu (PARLATİNO) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin'den geldi. Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk ve Arjantin milli takımlarının tarihte daha önce hiç maç yapmadığını belirterek, Arjantin'in eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Julio Cobos'a Türkiye'deki depremzedeler yarına dostluk maçı önerdiğini aktardı. Futbol Federasyonu ve Spor Bakanlığının da bilgisi dahilinde, Arjantin Buenos Aires Büyükelçiliği aracılığı ile maç önerisinin Arjantin Futbol Federasyonuna iletildiğini kaydeden Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığının da Arjantin Spor Bakanlığına bu yönde bir mektup yazacağını aktardı

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