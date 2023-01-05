  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu ülkede tek adam olsaydı bu sözleri sarf edebilir miydin? Kılıçdaroğlu'ndan yargıya küstah tehdit

Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir Türkiye'de! Adını en değerli bir madenden alıyor: Milyon dolarlık ihracat edilen...

Üniversite değil Kandil üssü! ODTÜ’de Savunma Sanayi etkinliğine saldırı

Eski MHP'li başkan evinde ölü bulundu

Kimse hatırlamaz mı sandın? Yılbaşı geçti balonist Selçuk rezil oldu

Türk halkına tarihi doğalgaz müjdesi! O rakama kadar doğalgaz artık ücretsiz olacak

Rus milyarderler yandı, yaptırımlar Rus zenginleri vurdu! Şok haber: Batı'daki mal varlıklarına erişilemiyor

Fatih Portakal'dan emekli maaşları için flaş iddia: Erdoğan emeklilere o müjdeyi verecek

‘Dünyaya ayar veren biz varız’ Başkan Erdoğan'a sürpriz hediye

Başkan Erdoğan ilk kez duyurdu: Esed ile yüz yüze görüşecek
Spor Messi şokta ve Dünya Kupası...
Spor

Messi şokta ve Dünya Kupası...

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de yıldız futbolcu Lionel Messi'nin maç sonunda poz vererek beğeni rekoru kırdığı kupanın sahte olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 19:06:00 -
Messi şokta ve Dünya Kupası...

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de yıldız futbolcu Lionel Messi'nin maç sonunda poz vererek beğeni rekoru kırdığı kupanın sahte olduğu belirlendi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin tam 36 yıl aranın ardından şampiyon olmuştu. Güney Amerika ülkesi, 1978 ve 1986'dan sonra kupayı 3. kez kazanırken turnuvanın yıldızı Lionel Messi olmuştu.

Messi'nin Dünya Kupası ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük ses getirmişti.

Arjantinli oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı gönderi daha önce World Record Egg'e (Dünya rekortmeni yumurta) ait rekoru geçmeyi başardı.

Çift, kupanın kopya olduğunu söyledi

Ancak o fotoğraf ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Fotoğrafta Messi'nin elinde yer alan kupanın sahte olduğu belirtildi.

Çocuklarıyla birlikte dev finali stadyumda takip eden Paula ve Manuel çifti Messi'nin elindeki kupanın kendi kupalarının kopyası olduğunu ifade ettiler.

Konuya dair Paula, Arjantin gazetesi Clarin'e açıklamalarda bulundu.

Kupanın kendilerinin olduğunu söyleyen Paula, "Kupa öncesi bir kupa yaptırdık. Kupa orjinal ağırlığındaydı ve altın renge boyandı. Amaç oyuncuların kupayı imzalamalarıydı. Ancak kupa sahaya üç kez götürüldü. İlk olarak Paredes'in bir akrabası aldı ve o imzaladı. Daha sonra oyuncuların aileleri istedi ve onlar da kupayla fotoğraf çekildiler. Oyuncu yakınları bana "Kupayı kaybettin" dediler. Eğlendik ama geri istedik. Bir kaç oyuncuya "Paredes'in elindeki kupa bizim" dedik.

Lautaro Martinez getirdi ve imzaladı. Fotoğraflara baktığımızda Lionel Messi'nin kupamızı kaldırdığını anladık. Özellikle alt kısımlardaki detaylardan bunu anladık. Bu kupanın bizim olduğunu doğruluyordu. Hatta Messi'nin eşi Antonella ve çocuklarından biri de kupayı kaldırdı." dedi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den dev tarihi enerji hamlesi! Deniz üzerine ilk kez kurulacak! Türkiye'ye rekor katkı sağlayacak
Ekonomi

Türkiye'den dev tarihi enerji hamlesi! Deniz üzerine ilk kez kurulacak! Türkiye'ye rekor katkı sağlayacak

Türkiye 2035'te rüzgarda kurulu gücünü 30 gigavata taşıyacak. DÜRED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veli Bilgihan Yaşacan, Türkiye'nin rapo..
Türk SİHA'ları dünyaya örnek oluyor! Savaş uçağı Milli Muharip 3’üncü KF-21 Boramae ise ses getirecek!
Teknoloji

Türk SİHA'ları dünyaya örnek oluyor! Savaş uçağı Milli Muharip 3’üncü KF-21 Boramae ise ses getirecek!

Güney Kore tarafından yerli olarak geliştirilen savaş uçağı KF-21 Boramae 3. prototipi, 5 Ocak 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Sa..
Uyanın hacılar uyanın! Kemal'in 'namusunu kurtarma' da AK Parti'ye düştü
Siyaset

Uyanın hacılar uyanın! Kemal'in 'namusunu kurtarma' da AK Parti'ye düştü

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Kemal’in “namusunu kurtarma” da AK Parti’ye düştü!" başlıklı yazısın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23