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Spor Messi sessizliğini bozdu
Spor

Messi sessizliğini bozdu

Barcelona'nın efsanesi olarak tarihe geçen Arjantinli yıldız Lionel Messi, PSG'yi gidiş sürecini yorumladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 11:43:00 -
Messi sessizliğini bozdu

Barcelona'nın efsanesi olarak tarihe geçen Arjantinli yıldız Lionel Messi, PSG'yi gidiş sürecini yorumladı.

Barcelona ile yeni sözleşme imzalamamasının ardından takımdan ayrılarak PSG'ye gelen Lionel Messi, tüm dünyanın yakından takip ettiği bir sürecin içinde yer almıştı.

Messi'nin PSG'ye gelişinden sonra bir takım çevreler bu kararı doğru bulmuş, diğer bir kesim ise bu kararı yanlış olarak değerlendirmişti.

France Football'a konuşan Lionel Messi, sessizliğini bozdu ve bu konuya değinerek, "PSG'ye giderek hata yapmadım. Pişman değilim" dedi.

Lionel Messi, PSG forması ile ilk golünü, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ağlarına bırakmıştı.

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