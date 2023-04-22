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Spor Messi Ronaldo’yu vurdu! Hapis yatabilir Bir darbe de Elon Musk’tan geldi
Spor

Messi Ronaldo’yu vurdu! Hapis yatabilir Bir darbe de Elon Musk’tan geldi

Yeniakit Publisher
2023-04-22 10:24:00 -
Messi Ronaldo’yu vurdu! Hapis yatabilir Bir darbe de Elon Musk’tan geldi

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun son olarak "Messi" tezahüratları karşısında beyninden vurulmuşa döndü. Ronaldo’nun kasıklarını tutması Suudi Arabistan'da büyük yankı uyandırmıştı. Portekizli yıldıza bir darbe de Elon Musk'tan geldi

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun son olarak "Messi" tezahüratları karşısında kasıklarını tutması Suudi Arabistan'da büyük yankı uyandırmıştı. Portekizli yıldıza bir darbe de Elon Musk'tan geldi. Twitter CEO'su, Twitter Blue'ya abone olmayan onaylı hesaplarda bulunan mavi tiki kaldırdı. Twitter Blue'ya aboneliği bulunmayan Portekizli yıldız, böylece mavi tiki kaybetti ve hesabı sıradan bir kullanıcı ile eş değer oldu.Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, agresif tavırlarıyla son zamanlarda ülke gündeminde düşmüyor. Portekizli yıldız son olarak sosyal medyada yaşadığı olayla çok konuşuldu

MAVİ TİKİ KAYBETTİ

Twitter CEO'su Elon Musk, platformda Twitter Blue'ya abone olmayan onaylı hesaplardan mavi tiki kaldırdı. Twitter Blue aboneliği bulunmayan Portekizli yıldız, böylece mavi tiki kaybetti ve hesabı sıradan bir kullanıcı ile eş değer oldu.

Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...
Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

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