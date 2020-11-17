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Spor Messi giderken bile 30 milyon Pound alacak
Spor

Messi giderken bile 30 milyon Pound alacak

La Liga ekibi Barcelona'dan sezon başında ayrılması gündeme gelen Lionel Messi, kulüpten ayrılırken de cebini dolduracak. Arjantinli, sadakat primi olarak 30 milyon Pound'u cebe indirecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 03:08:00 -
Messi giderken bile 30 milyon Pound alacak

İspanya basınında Lionel Messi'nin ayrılırken de Barcelona'dan para alacağı yazıldı. Haberlere göre; sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Lionel Messi, istediği kulübe imza atabilecek. Buna karşın Lionel Messi, sadakat primi olarak 30 milyon Pound alacak.

Lionel Messi'nin 3 yıl önce imzaladığı yeni sözleşmede toplam 60 milyon pound'luk sadakat primi yer alıyordu. Bu paranın yarısını ise Şubat ayında alan Arjantinli, kalanını ise sezon sonunda cebine koyacak.

Sezon başında da serbest kalabileceğini düşünüp ayrılmanın eşiğine gelen Lionel Messi, sözleşme fesih bedelinin aktif olduğunun ortaya çıkmasının ardından takımında kalmıştı. Şimdiye kadar olan profesyonel futbolculuk kariyerini Barcelona'da sürdüren Lionel Messi ise kulübünü mahkemeye vermeyerek devam kararı almıştı.

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