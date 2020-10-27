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Spor Messi Başkan Bartomeu'yu devirdi
Spor

Messi Başkan Bartomeu'yu devirdi

İspanya La Liga ekibi Barcelona'da Lionel Messi'nin açık açık hedef gösterdiği başkan Josep Maria Bartomeu istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 23:13:00 -
Messi Başkan Bartomeu'yu devirdi

İspanyol ekibi Barcelona'da yaz aylarında çıkan Messi krizinin ardından eleştiri oklarının hedefinde olan başkan Josep Maria Bartomeu, inadını kırdı ve istifa kararı verdi

Sport'un haberine göre Bartomeu ile yönetim kurulu, kendilerini ayrılmaya zorlayacak genel kurul kararını beklemeden önce istifalarını verdi.

Özellikle Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin uzun süredir tepki gösterdiği Bartomeu'ya, Pique başta olmak üzere birçok oyuncunun da sık sık eleştirileri bulunmaktaydı.

Gelecek yaz bitecek sözleşmesinin ardından ayrılacağını söyleyen Messi, ".Kendisine verilen sözlerin tutulmadığını, vizyonsuz bir yönetim olduğunu" ileri sürmüştü.

İstifa etmeyeceğini açıklamıştı

Bartomeu kısa süre önce yaptığı açıklamada, "İstifa etmek aklımın ucundan bile geçmedi. Messi ve çevresindeki oyuncuların neler yapabileceğini biliyorum. Bence Messi ile bir şampiyonluk daha yaşayacağız." şeklinde konuşmuştu.

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