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Spor Messi Barcelona'ya mı dönüyor? Laporta açıkladı
Spor

Messi Barcelona'ya mı dönüyor? Laporta açıkladı

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi'nin, Katalan ekibine geri döneceğine yönelik iddialara yanıt verdi. Messi veya çevresinden Barcelona'ya dönmek istediğine dair bir mesaj almadığını belirten Laporta, "Gerçek şu ki şu anda bunu düşünmüyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 08:13:00 -
Messi Barcelona'ya mı dönüyor? Laporta açıkladı

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi'nin, Katalan ekibine geri döneceğine yönelik iddialara yanıt verdi.

RAC1'e konuşan Laporta, Messi'den veya çevresinden takıma geri dönmek istediği ile ilgili bir mesaj almadığını belirterek, "Messi veya çevresinden Barcelona'ya dönmek istediğine dair bir mesaj almadım. Gerçek şu ki şu anda bunu düşünmüyoruz. Genç bir takım kuruyoruz. Yeni bir yapılanma içindeyiz. Gençler ve tecrübeli isimler birlikte çalışıyorlar. Ancak Leo, dünyanın en iyi oyuncusu ve saygıyı hak ediyor." sözlerini dile getirdi.

Messi ile eskisi gibi görüşmediğini söyleyen Laporta, Arjantinli yıldızın Yeni Camp Nou'nun açılışında olmasını istediğini dile getirerek, "Barcelona, Leo'nun evi. Yeni Camp Nou'nun açılışında olmasını isterim. Şimdi Paris'te. Benim için kolay değildi, bazı şeyleri isterdim. Kulübü daha fazla riske atamazdım. Sanırım yapmamız gerekeni yaptık. Onunla eskisi gibi konuşmuyorum." dedi.

Lionel Messi, sezon başında uzun yıllar forması giydiği Barcelona'dan ayrılarak Fransız devi PSG'ye transfer olmuştu. Fransız ekibinin taraftarlarının eleştirilerinin hedefinde yer alan Arjantinli yıldızın, Barcelona'ya geri dönmek istediğine yönelik iddilara gündeme gelmişti.

 

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