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Mesleki yeterlilik belgesi eğitimleri başlıyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, inşaat ve emlak sektörü çalışanlarına yönelik düzenlenecek olan mesleki yeterlilik belgesi eğitimleri için çağrıda bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 13:00
Mesleki yeterlilik belgesi eğitimleri başlıyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, inşaat ve emlak sektörü çalışanlarına yönelik düzenlenecek olan mesleki yeterlilik belgesi eğitimleri için çağrıda bulundu.


İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İTSO Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş, İTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, İTSO İnşaat Komitesi Başkanı Bülent Tanrıkulu, İnegöl Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Ömer Göktürk ve İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu’nun iştirakiyle basın toplantısı yaptı. İTSO binasında düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Yavuz Uğurdağ, değişen kanun gereği inşaat ve emlak sektörlerinde mecburi hale gelen mesleki yeterlilik belgeleri ile alakalı eğitimlerin Halk Eğitim Merkezi ile ortak bir şekilde yürütüleceğini ifade etti. Başkan Uğurdağ, emlak ve inşaat sektörlerinde iştigal eden tüm işveren ve çalışanları eğitimlere davet ederken, mesleki yeterlilik belgesi olmayanları çalıştıran firmalara büyük miktarda para cezası uygulanacağını ifade etti.


İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak sektörlerimiz ve mesleklerimizle ilgili değişen kanun ve yönetmeliklerle alakalı eğitim ve seminerlerimiz devam ederken, konuların takibini çok ciddi şekilde yapmaktayız. Özellikle 2018 yılında motorlu kara taşıtları alım ve satım danışmanlığıyla alakalı mesleki yeterlilik belgesi çalışmalarımız, eğitim seminerlerimiz ve belge verme durumumuz tamamlanmıştı. Bugün itibariyle de özellikle İnegöl’ümüzün çok önemli sektörlerinden olan inşaat ve emlak sektörleriyle ilgili bir program gerçekleştireceğiz. Mesleki yeterlilik belgeleriyle ilgili bir program olacak. Kanun gereği artık özellikle inşaat ve emlak sektörüyle ilgili çalışanlarımız mesleki yeterlilik belgesi almak durumundalar. Bu konu çok ciddi bir konu. Ustalık belgesi statüsünde bir belgedir. Özellikle inşaat sektöründe iştigal eden firmalarımız ve çalışanlarımız bu belgeyi almak zorundadır. Biz de bir kolaylık sağlamak adına İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak Halk Eğitim Merkezimiz ile birlikte eğitim semineri ve belge almaya hazırlama programı düzenliyoruz. Bu, sınavla alınan bir belgedir. İnşaat sektörüyle ilgili faaliyet gösteren işçilerimiz, yetkili belgelendirme kuruluşu MEYBEM tarafından düzenlenecek bu sınava girerek belgeleri almak zorundalar. Biz de İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak Halk Eğitim Merkezi ile birlikte sınava girme eğitimi ve semineri düzenleyeceğiz ki sınava girecek olan çalışanlarımız sınav öncesi hazırlık dönemini iyi bir şekilde geçirsinler. Devletimiz de bu sürece destek veriyor. Sınava girip de belgeyi hak eden kardeşlerimiz, yapmış oldukları masrafları devletimizin desteği ile geri alacaklardır” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:00
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