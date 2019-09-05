"Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü" İmzalandı

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Kadir Çakır, ORAN Kalkınma Ajansı ile Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında meslek lisesi öğrencilerine yönelik bir protokol imzalandığını söyledi.

Vali Çakır, Türkiye’de en büyük ihtiyaçlardan birisinin ara eleman ihtiyacı olduğunu, maalesef ara elemanda, teknik elemanda büyük sıkıntı yaşandığını belirtti.

Eğitime verdiği destekten dolayı ve yapılan çalışmalardan dolayı ORAN Kalkınma Ajansı’na ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünü tebrik eden Vali Çakır, "Protokol kapsamında yapılan çalışmalarla, meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz, öz güvenlerini artıracaklar, iş yapma bilgi ve kabiliyetlerini artıracaklar. Gerektiğinde Türkiye’de ün yapmış büyük üretim merkezlerine gidecekler orada sistemin nasıl yürüdüğüne ilişkin görsel bilgiye de sahip olacaklar. Diğer taraftan yazılım konusunda da bilgi sahibi olacaklar." dedi.

Vali Çakır, bu tür çalışmaların meslek liseleri açısından çok büyük bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:

"Öğrencilerimizin okulda eksik kalan tarafları bu şekilde ORAN Kalkınma Ajansı ve milli eğitim müdürlüğümüz arasında yapılan protokol ile gidermeye çalışacağız. İnşallah Yozgat’ımız için faydalı olur. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." "Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü" ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Vali Kadir Çakır tarafından imzalandı.