Son yıllarda merkezlerine eğitim merkezlerine önemli yatırımlar yapıldı. Koronavirüs salgınında ise meslek liseleri maskeden, antibakteriyele pek çok konuda ellerini taşın altına koydu. Peki, meslek lisesi öğrencileri ne kadar maaş alıyor?

Meslek lisesi öğrencilerine ne kadar para verilecek?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanış ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meslek lisesi öğrencilerine ödenecek ücrete ilişkin de değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mesleki eğitim merkezlerinde kapasitenin daha fazla artırılması ve genç işsizlik oranının düşürülmesi için iki yeni düzenleme yapıyoruz. Bunlardan birincisi; mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin dört yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü tamamen kaldırmaktır. Bu yükü, devlet olarak biz üstleniyoruz. Böylece iş gücü piyasamızın güçlenmesi için işverenlerimize önemli bir destek sunuyoruz. İkinci olarak; mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerimizin aldıkları ücretleri de iyileştiriyoruz. Artık kalfalar, son sene, asgari ücretin üçte biri kadar değil, yarısı kadar ücret alacaklar. Her iki hedefle ilgili olarak Mesleki Eğitim Kanunu'nda gerekli düzenlemeleri kısa sürede yapacağız. Böylece mesleki eğitim merkezleriyle ilgili kalıcı bir iyileşme sağlayacak ve Türkiye'de mesleki eğitimi yeni bir evreye taşıyacağız” dedi.