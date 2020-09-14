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Eğitim Meslek liselerinde teknoloji atağı
Eğitim

Meslek liselerinde teknoloji atağı

MEB meslek liselerinin atölyelerini son teknolojilerle donatıyor. 2021 sonunda 110 bin öğrenciye modern eğitim imkanları sunmayı hedefl eyen bakanlık, proje için yaklaşık 138 milyon lira harcadı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 09:04:00 -
Meslek liselerinde teknoloji atağı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında, 55 mesleki ve teknik Anadolu lisesindeki 1150 atölye, bir yandan mekansal olarak yenilenirken diğer yandan da en son teknoloji makine, ekipman ve eğitim kitleri ile donatılıyor.

10 bin öğrenciye destek sağlanıyor

50 milyon avro bütçeli projede, geçici koruma altındaki Suriyeli ve ihtiyaç sahibi Türk öğrencilerin servis, öğlen yemeği, kıyafet, çanta ve kırtasiye gibi ihtiyaçları da karşılanıyor. Bu kapsamda, proje süresince 10 bin öğrenciye destek sağlanıyor.

444 atölyenin donanımı tamamlandı

Proje kapsamında, Bakanlığın en fazla atölyesinin olduğu 3 alan olan bilişim, elektrik-elektronik ve çocuk gelişimi alanlarında 444 atölyenin tadilat ve donanımları tamamlandı. Tadilatı biten, donanımı yenilenen atölyeler ile öğrenci destek paketleri ve görünürlük çalışmaları için 17 milyon avro olmak üzere yaklaşık 138 milyon lira harcandı. 28 okulda 132 bilişim atölyesi mekan ve donanım olarak tamamen yenilendi. 30 okuldaki 248 elektrik-elektronik atölyesi ile 17 okuldaki 64 çocuk gelişimi atölyesi mekan ve donanım olarak yenilendi. Makine teknolojisi bölümünde 14 okulda 104 atölye ile güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında 12 okul için 35 atölyenin donanım yenileme ihaleleri sonuçlandı ve teslimat sürecine girildi. Bu atölyelerin tadilatları ve diğer 12 meslek alanında da donanım ihaleleri ve tadilat çalışmaları devam ediyor.

10 yılda en az 1.1 milyon öğrenci yararlanacak

Gelecek yılın sonuna doğru tüm atölye ve donanım yenileme işlemleri sona erecek. Okul başına ortalama 2 bin öğrenci sayısı temel alındığında, 55 okulda ilk etapta 110 bin öğrenciye modern eğitim imkanları sunulmuş olacak. Yenilenen cihaz ve atölyelerin 10 sene hizmet vereceği hesaplandığında ise bu olanaklardan en az 1 milyon 100 bin öğrencinin yararlanacağı öngörülüyor.

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