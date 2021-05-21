Meslek liseleri darphane gibi

Bu yılın ilk dört ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 135 milyon liraya ulaştı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Attığımız adımlar sonunda 2020 yılında yapılan üretimlerden elde edilen gelir Kovid-19 salgınına rağmen son iki yılda yüzde 100 artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaşmıştı. 2021 yılının ilk 4 ayında da 2020 yılının aynı dönemine göre üretimden elde edilen geliri yüzde 17 artırarak 135 milyon liraya ulaştık. 2021 yılında daha büyük oranda artış yapmayı hedefliyoruz” dedi.



En fazla gelir Ankara İstanbul ve Şanlıurfa’dan



Özer, 2020 yılının ilk 4 ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa olduğunu belirterek, “Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden Ankara 16 milyon 269 bin lira, İstanbul 14 milyon 229 bin lira ve Şanlıurfa 8 milyon 878 bin liralık gelir elde etti” bilgisini verdi. Okullar bazında yapılan üretim sıralamasına da değinen Özer, “4 milyon 619 bin liralık üretimle İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken, Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 milyon 424 bin liralık üretimle ikinci ve Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 milyon 15 bin liralık üretimle ikinci oldu” bilgisini paylaştı. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2020’de bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.