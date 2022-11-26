Mesleğinde 27. yılı! Görme engelli Nezaket hoca: Yapabileceklerimden fazlasını üstlendim

Pendik'te, adrese dayalı öğrenci alan lisede görev yapan görme engelli 27 yıllık rehberlik öğretmeni Nezaket Alabaş, okulda kariyer günleri düzenleyerek tüm sorunlarıyla ilgilendiği öğrencilerin geleceklerine de ışık tutuyor.

İlçedeki dezavantajlı kesimlerin yaşadığı bölgede adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre öğrenci alan Mehmet Zahid Kotku Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, mütevazı imkanlara sahip yeni bir okul olmasına rağmen rehberlik öğretmeni Alabaş, okul idaresi ve diğer öğretmenlerin çabalarıyla başarılı üniversitelerin önemli bölümlerine öğrenci gönderiyor.

Okulun rehberlik öğretmeni olan Alabaş, mesai mefhumu olmaksızın öğrencileriyle yakından ilgileniyor, onların önce iyi birey sonra başarılı kariyer sahibi olmaları için çalışıyor. Öğrencilerinin beslenmelerinden özel hayatlarına, derslerinden gelecek planlarına kadar ilgilenen, meslekte 27 yılını dolduran Alabaş'ın rehberlik odası öğrencilerin okuldaki favori uğrak mekanı olarak biliniyor.

AA muhabirine konuşan Alabaş, ilkokul ve ortaokulu Ankara'da tamamladığını, liseyi İstanbul'da Behçet Kemal Çağlar Lisesinde okuduktan sonra girdiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümünden 1996'da mezun olduğunu söyledi.

Üniversite yıllarında psikoloji okumasına karşın iyi bir rehber öğretmen olmaya karar verdiğini anlatan Alabaş, "Ben hep yatılı okumak durumunda kaldım. O yıllarda bizim büyük sıkıntılarımız oluyordu. Kendimizi ifade etmekte, birilerine sığınmakta güçlük çekiyorduk. Rehber öğretmenlerimiz vardı ancak kendimizi onlara yakın hissedemiyorduk. Psikoloji okurken bu bölümün gençlere yardım edebileceğim en güzel alan olduğunu düşündüm." diye konuştu.

Mezun olduğu yıl Gebze'de öğretmenliğe başlayan Alabaş, 23 yıl çeşitli okullarda görev yaptıktan sonra son 4 yıldır da Pendik Mehmet Zahid Kotku Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde çalıştığını dile getirdi.

Çalıştığı her okulda rehberliği en iyi şekilde yapmaya gayret ettiğini belirten Alabaş, şöyle devam etti:

"Hatta yapabileceklerimin fazlasını üstlendim. Zor çocuklarla, uyum sıkıntısı olan, düşük başarılı öğrencilerle çalıştım. Onları sosyal yaşama dahil edebilmek için aktivitelerde o öğrencilerime daha çok görev ve rol verdim.Yirmi yedi yıldır rehberlik öğretmeniyim ve hiçbir zaman mesai kavramına göre hareket etmedim. Öğrencilerime, velilerime, öğretmen arkadaşlarıma yardım etmek için gayret gösterdim. Öğrenci sizin onu kayıtsız, ön yargısız dinlediğinize inanırsa iç dünyasını açmakta hiçbir tereddüt göstermiyor. İnanın, insana dokunmak çok zor bir iş. Bir rehber öğretmenin sisteminin okulda oturması birkaç yıl alıyor. Bir öğrenciyi kimi zaman 4 yıl takip edip sonuç alamayabiliyorsunuz ama öyle anlar oluyor ki, 'Bu öğrenciyi kazanamam ama yine de mücadele edeyim' dediğiniz zamanlarda da kazanabiliyorsunuz."

Alabaş, meslek hayatında çalıştığı tüm okullarda en önemsediği unsurlardan birisinin kariyer günleri olduğunu, bunun öğrencilerin gelecekleri için de son derece önemli olduğunu ifade etti.

Düzenledikleri meslek tanıtım günlerinin diğer okul ve mecralardaki benzerlerinden farklı olduğunu aktaran Alabaş, bu hafta farklı branşlardan yaklaşık 40 meslek erbabını öğrencileriyle buluşturduklarını söyledi.

Okul idaresi ve öğretmenlerin de katkılarıyla kariyer günlerinin organizasyonunu kendisinin yaptığını anlatan Alabaş, davet edilecek tüm isimlerle kendisinin görüştüğünü dile getirdi.

Bu isimleri de özellikle seçerek çağırdıklarına dikkati çeken Alabaş, şunları söyledi:

"Biz proje okulu değil adrese dayalı olarak öğrenci kabul eden bir okuluz. Risk bölgesinde olmamıza rağmen okulumuzda ciddi manada problem yok. Başarısı düşük öğrencilerle çalışıyoruz ama yüreği güzel, elinden tutulup kendisine fırsat verildiğinde onların neleri başarabileceğini görüyoruz. Bu sebeple onlara kolejlerden, fen liselerinden mezun olup doktor olmuş birisini davet ettiğimde bu onları ikna etmiyordu. Çok araştırıp adrese dayalı okuldan mezun olmuş bir doktorumuzu buldum ve davet ettim. Yaptığım çalışmalarda hep öğrencilerimin uzak olmadığı yaşam tarzlarında kişileri bulup onlarla buluşturmaya çalışıyorum."

Okulda tüm öğretmenlerin öğrencilerle yakından ilgilenerek güzel bir ortam oluşturduklarını dile getiren Alabaş, bu sayede birçok değerli üniversitenin önemli programlarına öğrenci gönderdiklerini kaydetti.

Okulda pek çok öğrencinin psikoloji ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerini okumak istediğini anlatan Alabaş, bu bölümlerin yanı sıra öğrencilerin yeteneklerine göre de başka programları da önerdiğini belirtti.

Sosyoekonomik olarak dezavantajlı kesimlerin yaşadığı, riskli bir bölgede adrese dayalı olarak öğrenci kabul eden bir okul olduklarının altını çizen Alabaş, "Bizim okulumuz bu bölgede açan bir çiçek. Hiçbir ciddi vakamız yok. Bu okulda öğretmenler ev ziyareti yapar, bütün öğrencilere giderler. İdarecilerimiz de önümüzü açıyor. Zaman zaman onları da çok zorladığımı düşünüyorum. Sağ olsunlar, hiç şevkimi kırmadan yardımcı oluyorlar. Burada proje okullarına denk hatta bazen onlardan daha iyi çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum."

Okul Müdürü Muhammet Kerem Öncel ise "dünyanın en güzel okulu" olarak nitelediği lisenin 53 öğretmen ve 670 kız öğrenci ile dört yıldır eğitim verdiğini belirtti.

Pendik'te ortaokul ve lise olarak 46 okulun bulunduğunu dile getiren Öncel, proje okulları dışında adrese dayalı olarak öğrenci almasına karşın kontenjanını dolduran tek okulun Mehmet Zahid Kotku Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olduğunu söyledi.

Öncelikle güzel ahlaklı öğrenciler yetiştirmeyi dert edindiklerini vurgulayan Öncel, okulda birçok etkinlik, yarışma, seminer ve eğitim verdiklerini bildirdi.

Kariyer günleri kapsamında da bir hafta boyunca onlarca meslekten uzman ismin öğrencilere mesleklerini anlatarak doğru tercihlerde bulunmalarına katkı sağladıklarını anlatan Öncel, Türkiye'nin öne çıkan birçok üniversitesinde okuyan ve mezun olan öğrencileri bulunduğunu aktardı.

Rehberlik öğretmeni Alabaş'ın saygı duyulan ve çok sevilen bir eğitimci olduğunu ifade eden Öncel, şunları kaydetti:

"Bir öğretmenin, bir okulun kaderini nasıl değiştirdiğini görmek için bizim okulumuza gelerek Nezaket Hanım'ı tanımanız gerekiyor. Nezaket Hanım, sadece bir rehber öğretmen olarak görev yapmıyor. Elinden gelen bütün gayreti ortaya koyan, yeri geldiği zaman annelik, ablalık, arkadaşlık yapan klinik psikolog bir rehber öğretmen. PDR dediğimiz rehberlik servislerimizin çalışma saatleri 09.00-15.00'tir ama Nezaket Hanım'ın mesai mefhumu yoktur. İkili eğitim yaptığımız dönemde sabah 06.30'da başlardık, akşam saat 22.00'a kadar kaldığımız olurdu. Bu ancak sevgiyle yapılabilecek bir şey. Nezaket Hocamız çok gayretli, hedefleri olan bir hanımefendi. Hocamız, 'Bizim dokunduğumuz öğrenciler insanlığa faydalı olacaklar, dokunamadıklarımız için de biz sorumlu olacağız.' diyor. Bu sorumluluk bilinciyle çalışmalarını en güzel şekilde yerine getiriyor."

Okulda 12. sınıf öğrencisi Fatma İlhan, Nezaket Öğretmen'in her zaman ulaşabildiği, öğrencilere maddi ve manevi her türlü desteği veren bir eğitimci olduğunu söyledi.

Alabaş'ın özel ilgilenmesinin yanında birbirine fayda sağlayacak öğrencileri bir araya getirdiğini dile getiren İlhan, "Nezaket Hoca gibi bir rehber öğretmene sahip olmak benim için çok büyük bir şans. Kendisi büyük başarılar elde etmiş ve çoğu öğrencinin de kendisini örnek alarak büyük hayaller kurduğunu düşünüyorum. Ben de kendisini örnek alarak psikolog olmak istiyordum ama o benim daha iyi şeyler yapabileceğimi düşünerek büyük hayaller kurmamı sağladı. Nezaket Hoca'nın davranışları diğer öğretmenlerin öğrencilere davranışları üzerine de çok etki ediyor. Okulumuzu çok seviyoruz ve okula severek gelmek bizleri mutlu ediyor, daha fazla motive oluyoruz."

11. sınıf öğrencisi Erva Koç da Nezaket Alabaş'ın öğrencilerine sadece bir öğretmen gibi değil anne ve abla gibi yaklaşarak her konuda yardımcı olduğunu anlattı.

Sadece sıkıntı yaşadıklarında değil normal zamanlarda sohbet için de öğretmeninin yanına gittiklerini belirten Koç, "Nezaket Hocamız, öncelikle öğrencinin güvenini kazanıyor. Sadece sorun olduğu zamanlarda değil, derste bir anda bizi konuşmaya, sohbete çağırır. Bizim de bir probleme karşı ne düşündüğümüzü ne hissettiğimizi öğrenir. Problem hemen hallolduğu zaman görüşmeyi bitirmez. Sonrasında da ara ara çağırır, bizimle konuşur." ifadelerini kullandı.

Koç, öğretmenlerinin öğrencilerin kariyer planlaması için dersler ve çevrim içi toplantılar yapıp meslekleri anlattığını, öğrencilerin kendilerini tanımaları için anketler düzenlediğini kaydederek, Alabaş'ın bu şekilde doğru meslek seçimlerine yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.